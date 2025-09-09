Secciones
EconomíaNoticias económicas

Emmanuel Álvarez Agis: "A los mercados financieros no le gustan las sorpresas"

El economista analizó la derrota de Milei en Buenos Aires. Dijo que uno de los principales errores no forzados de LLA fue el de "tomar como un plebiscito de gestión" estas elecciones.

Ex viceministro de Economía de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis. Ex viceministro de Economía de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis.
Hace 53 Min

El ex viceministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis, ofreció un análisis sobre los factores que contribuyeron a la reciente derrota electoral del Gobierno libertario en territorio bonaerense. Ahora, Javier Milei se enfrenta a un panorama desafiante mientras busca mantener su capital político de cara a las elecciones de octubre.

A medida que Fuerza Patria, impulsada por la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, gana terreno, el Gobierno nacional recurre a la figura de Milei para estabilizar la situación y salvaguardar la gobernabilidad de su administración.

Emmanuel Álvarez Agis, economista y director de la consultora PxQ, compartió sus puntos de vista sobre la situación. "A los mercados financieros no le gustan las sorpresas. Cuando uno compra un bono no lo hace con la información del pasado, sino por la expectativa que se genera respecto al futuro", afirmó.

Los errores del Gobierno en las elecciones

Álvarez Agis señaló que la volatilidad del mercado del lunes habría persistido incluso si Milei hubiera logrado una victoria sustancial, al enfatizar la aversión de los mercados financieros a la incertidumbre. Remarcó que las decisiones de inversión se basan en expectativas futuras más que en datos históricos.

El economista dijo que uno de los principales errores no forzados de LLA fue el de "tomar como un plebiscito de gestión" estas elecciones.

Al examinar los resultados electorales, Álvarez Agis sugirió que uno de los errores críticos de La Libertad Avanza fue tratar las elecciones como un referéndum sobre su administración, particularmente dada su conciencia de la naturaleza desafiante de la provincia de Buenos Aires. Señaló la pérdida de 44.000 empleos en el sector privado en la provincia desde que Milei asumió el cargo.

El ex funcionario destacó que "si hubiera ganado Milei por 14 puntos también habríamos tenido un día muy movido", con relación al río revuelto que fueron los mercados.

Además identificó el plan económico del presidente como un factor importante que contribuye a la derrota. Advirtió que la combinación de inestabilidad política con un programa económico insostenible puede llevar a consecuencias adversas.

Recomendaciones para el Gobierno

Álvarez Agis hizo hincapié en la necesidad de que el equipo económico aborde cuestiones clave tras la considerable diferencia en los resultados electorales.

Mencionó la importancia del Riesgo País, un indicador sobre el que el gobierno tiene poco control, dado el enfoque económico elegido por Milei. Sin embargo, señaló la capacidad del Gobierno para intervenir en el mercado de divisas para mantener la estabilidad.

"Por el tipo de esquema económico que eligió Milei, es muy importante el Riesgo País -un indicador en el que el Gobierno no tiene ningún tipo de intervención-. Con el dólar si se puede ver este esquema de intervención que permite la tensa calma que estamos teniendo", aseveró.

Al reflexionar sobre Luis Caputo y su equipo, Álvarez Agis sugirió que el mercado no se centra en un posible "Riesgo Kuka", sino en la falta de apoyo del 80% del Congreso a las políticas de ajuste. Advirtió que seguir una estrategia de polarización política podría hacer que las decisiones económicas de Argentina sean impredecibles.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán

AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán

Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años
5

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Abre la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán

Abre la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán

Comentarios