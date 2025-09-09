Emmanuel Álvarez Agis: "A los mercados financieros no le gustan las sorpresas"

Al examinar los resultados electorales, Álvarez Agis sugirió que uno de los errores críticos de La Libertad Avanza fue tratar las elecciones como un referéndum sobre su administración, particularmente dada su conciencia de la naturaleza desafiante de la provincia de Buenos Aires. Señaló la pérdida de 44.000 empleos en el sector privado en la provincia desde que Milei asumió el cargo.