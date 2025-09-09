Emmanuel Álvarez Agis: "A los mercados financieros no le gustan las sorpresas"

El ex viceministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis, ofreció un análisis sobre los factores que contribuyeron a la reciente derrota electoral del Gobierno libertario en territorio bonaerense. Ahora, Javier Milei se enfrenta a un panorama desafiante mientras busca mantener su capital político de cara a las elecciones de octubre.
A medida que Fuerza Patria, impulsada por la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, gana terreno, el Gobierno nacional recurre a la figura de Milei para estabilizar la situación y salvaguardar la gobernabilidad de su administración.
Emmanuel Álvarez Agis, economista y director de la consultora PxQ, compartió sus puntos de vista sobre la situación. "A los mercados financieros no le gustan las sorpresas. Cuando uno compra un bono no lo hace con la información del pasado, sino por la expectativa que se genera respecto al futuro", afirmó.
Los errores del Gobierno en las elecciones
Álvarez Agis señaló que la volatilidad del mercado del lunes habría persistido incluso si Milei hubiera logrado una victoria sustancial, al enfatizar la aversión de los mercados financieros a la incertidumbre. Remarcó que las decisiones de inversión se basan en expectativas futuras más que en datos históricos.
El economista dijo que uno de los principales errores no forzados de LLA fue el de "tomar como un plebiscito de gestión" estas elecciones.
Al examinar los resultados electorales, Álvarez Agis sugirió que uno de los errores críticos de La Libertad Avanza fue tratar las elecciones como un referéndum sobre su administración, particularmente dada su conciencia de la naturaleza desafiante de la provincia de Buenos Aires. Señaló la pérdida de 44.000 empleos en el sector privado en la provincia desde que Milei asumió el cargo.
El ex funcionario destacó que "si hubiera ganado Milei por 14 puntos también habríamos tenido un día muy movido", con relación al río revuelto que fueron los mercados.
Además identificó el plan económico del presidente como un factor importante que contribuye a la derrota. Advirtió que la combinación de inestabilidad política con un programa económico insostenible puede llevar a consecuencias adversas.
Recomendaciones para el Gobierno
Álvarez Agis hizo hincapié en la necesidad de que el equipo económico aborde cuestiones clave tras la considerable diferencia en los resultados electorales.
Mencionó la importancia del Riesgo País, un indicador sobre el que el gobierno tiene poco control, dado el enfoque económico elegido por Milei. Sin embargo, señaló la capacidad del Gobierno para intervenir en el mercado de divisas para mantener la estabilidad.
"Por el tipo de esquema económico que eligió Milei, es muy importante el Riesgo País -un indicador en el que el Gobierno no tiene ningún tipo de intervención-. Con el dólar si se puede ver este esquema de intervención que permite la tensa calma que estamos teniendo", aseveró.
Al reflexionar sobre Luis Caputo y su equipo, Álvarez Agis sugirió que el mercado no se centra en un posible "Riesgo Kuka", sino en la falta de apoyo del 80% del Congreso a las políticas de ajuste. Advirtió que seguir una estrategia de polarización política podría hacer que las decisiones económicas de Argentina sean impredecibles.