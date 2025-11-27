Álvarez Agis dijo que "no hay margen para ajustar" y criticó la meta de inflación cero de Milei

El economista Emmanuel Álvarez Agis ofreció un diagnóstico crudo sobre los límites del plan de Javier Milei, la presión tributaria y los desafíos de cara a 2025. Según Álvarez Agis, la "motosierra" llegó a su tope físico. Al analizar el cuadro fiscal, fue categórico. “Hoy ya no hay más margen para ajustar. Estamos con obra pública cero, ahí no se puede recortar más”, advirtió.