¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo internacional, volvió a ser noticia fuera de las pistas. En una entrevista con la periodista Sofi Martínez para Telefe, el corredor habló sobre su presente deportivo, pero terminó protagonizando un momento inesperado al referirse a Wanda Nara con un comentario que muchos interpretaron como un guiño a la empresaria… y una sutil indirecta hacia la China Suárez.
Todo comenzó cuando Martínez, en tono de broma, le preguntó si era “team Wanda”, aludiendo a una reciente publicación del piloto en Instagram en la que había utilizado una canción de la conductora de MasterChef. Colapinto, lejos de esquivar la pregunta, respondió con naturalidad:
“No soy ‘team’ de nadie. Soy ‘team Franco’. Pero Wanda me parece divertida. La veía de chico en la tele y me hacía reír. Que ahora esté como conductora me parece genial.”
La frase no tardó en viralizarse y generó especulaciones. Es que, un año atrás, Colapinto había sido vinculado a la China Suárez, luego de coincidir con la actriz en Madrid y compartir publicaciones con escenarios similares. En redes, muchos usuarios interpretaron el comentario del piloto como una forma elegante de marcar distancia.
Entre risas y sinceridad
Durante la charla, el joven corredor se mostró relajado, con el humor que lo caracteriza. Sofi Martínez aprovechó el clima distendido para preguntarle si se animaría a participar en MasterChef Celebrity, ciclo conducido por Nara. Colapinto se rió y admitió que la cocina no es lo suyo:
“Me veo afuera en la primera ronda. Cocino porque me fui a los 14 años de Argentina y tuve que aprender para sobrevivir, pero eso no quiere decir que cocine bien. Donato de Santis me tiraría la pasta por la cabeza.”
Con su habitual espontaneidad, contó que sus platos más recurrentes son “pollo con arroz” y “huevos a la plancha”, y que todavía le cuesta encontrar tiempo para mejorar en la cocina entre sus viajes y entrenamientos.
Un presente brillante en el automovilismo
Más allá del revuelo mediático, Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera. Recientemente renovó su contrato con la escudería Alpine hasta 2026, consolidándose como una de las figuras jóvenes más prometedoras del automovilismo argentino e internacional. “Me gusta mantener los pies en la tierra. Sigo siendo el mismo de siempre, sin chef ni lujos. Me gusta la normalidad”, aseguró.
En la misma entrevista, el piloto habló de los sacrificios detrás de su éxito y del rol de su familia. “Ellos siempre estuvieron, incluso cuando parecía que todo se complicaba. Sin mi familia y mis amigos no hubiese llegado. Son parte de todo esto”, expresó con emoción.
También se refirió a la relación con su hermana Martina, con quien mantiene un vínculo muy cercano pese a la distancia. “Cuando me fui a Europa, ella se quedó sola. Me dolió no poder estar en muchos momentos, pero trato de compensarlo cuando vuelvo. Mi mamá y ella son mis pilares”, confesó.