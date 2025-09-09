La polémica entre Sofi Martínez y Yanina Latorre por un supuesto romance con Pablo Aimar

La pelea entre Sofi Martínez y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo con la revelación de un rumor que habría detonado el malestar entre ambas. Según explicó Alejandro Castelo en el streaming Ya fue Todo (Jotax TV), la tensión se originó por una versión que vinculaba a la periodista deportiva con Pablo César Aimar, actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina.
El origen del conflicto
De acuerdo con Castelo, Yanina Latorre deslizó que el crecimiento de Sofi Martínez en el periodismo deportivo podría haber estado relacionado con un supuesto romance con Aimar, algo que la periodista habría recibido con mucha indignación.
“A ella la relacionaron muy fuerte en un momento con Pablo Aimar, que es la mano derecha de Lionel Scaloni. Eso a Sofi le calentó de una manera que ni te digo. Lo sintió como que le embarraban la cancha y le dolió mucho, no solo por lo que se decía afuera, sino también en el ámbito interno”, explicó el periodista.
El rumor no solo afectó su imagen personal, sino también el reconocimiento de sus logros profesionales. “Puede ser un punto que tire por tierra todo el esfuerzo y la construcción que le llevó conseguir esas notas, que deben haber sido tocando puertas”, agregó Castelo.
La reacción de Sofi Martínez
Martínez, quien pasó de cubrir a la Selección Argentina en la TV Pública durante el Mundial de Qatar 2022 a ocupar el mismo rol en Telefe, se habría mostrado muy dolida por la versión.
Según el entorno de la periodista, su mayor enojo pasó porque el exfutbolista estaba en pareja en ese momento, y ella no quería quedar vinculada a un rumor que pudiera perjudicar tanto su carrera como su imagen.
“Ella se encuentra con la gente y dice: ‘Que ni piensen que estoy haciendo correr esto para que se hable de mí’. Una cosa es lo mediático y otra el laburo periodístico”, detalló Castelo.
Qué dijo Yanina Latorre de Sofi Martínez
El viernes 5 de agosto, Yanina Latorre cuestionó en El Observador el lugar de Sofi Martínez en el periodismo deportivo.
“Sofi es una gran influencer, pero no entiendo por qué la consideran una gran periodista deportiva si en el Mundial solo le hizo una pregunta a Messi”, lanzó la panelista y conductora de SQP (América TV).
Además, se refirió en general al rol de las mujeres en el periodismo deportivo, mencionando también a Morena Beltrán:
“En todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero muchas veces no saben y las ponen por lindas. A Morena la saco porque es bárbara, sabe de fútbol, ve los partidos y maneja información. Pero hay algunas que están y me pregunto: ¿qué hacen ahí? No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema”.
Sofi Martínez, entre la exposición y el esfuerzo
Pese a las críticas y rumores, colegas y periodistas remarcaron que el presente de Sofi Martínez es fruto de un camino de trabajo silencioso, que comenzó mucho antes de su reconocimiento en el Mundial.
El debate, sin embargo, dejó en claro que su crecimiento profesional está hoy en el centro de la polémica, con Yanina Latorre como una de sus principales detractoras.