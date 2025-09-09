Secciones
EspectáculosFamosos

La polémica entre Sofi Martínez y Yanina Latorre por un supuesto romance con Pablo Aimar

El rumor no solo afectó su imagen personal, sino también el reconocimiento de sus logros profesionales.

La polémica entre Sofi Martínez y Yanina Latorre por un supuesto romance con Pablo Aimar
Hace 1 Hs

La pelea entre Sofi Martínez y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo con la revelación de un rumor que habría detonado el malestar entre ambas. Según explicó Alejandro Castelo en el streaming Ya fue Todo (Jotax TV), la tensión se originó por una versión que vinculaba a la periodista deportiva con Pablo César Aimar, actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

El origen del conflicto

De acuerdo con Castelo, Yanina Latorre deslizó que el crecimiento de Sofi Martínez en el periodismo deportivo podría haber estado relacionado con un supuesto romance con Aimar, algo que la periodista habría recibido con mucha indignación.

“A ella la relacionaron muy fuerte en un momento con Pablo Aimar, que es la mano derecha de Lionel Scaloni. Eso a Sofi le calentó de una manera que ni te digo. Lo sintió como que le embarraban la cancha y le dolió mucho, no solo por lo que se decía afuera, sino también en el ámbito interno”, explicó el periodista.

El rumor no solo afectó su imagen personal, sino también el reconocimiento de sus logros profesionales. “Puede ser un punto que tire por tierra todo el esfuerzo y la construcción que le llevó conseguir esas notas, que deben haber sido tocando puertas”, agregó Castelo.

La reacción de Sofi Martínez

Martínez, quien pasó de cubrir a la Selección Argentina en la TV Pública durante el Mundial de Qatar 2022 a ocupar el mismo rol en Telefe, se habría mostrado muy dolida por la versión.

Según el entorno de la periodista, su mayor enojo pasó porque el exfutbolista estaba en pareja en ese momento, y ella no quería quedar vinculada a un rumor que pudiera perjudicar tanto su carrera como su imagen.

“Ella se encuentra con la gente y dice: ‘Que ni piensen que estoy haciendo correr esto para que se hable de mí’. Una cosa es lo mediático y otra el laburo periodístico”, detalló Castelo.

Qué dijo Yanina Latorre de Sofi Martínez

El viernes 5 de agosto, Yanina Latorre cuestionó en El Observador el lugar de Sofi Martínez en el periodismo deportivo.

“Sofi es una gran influencer, pero no entiendo por qué la consideran una gran periodista deportiva si en el Mundial solo le hizo una pregunta a Messi”, lanzó la panelista y conductora de SQP (América TV).

Además, se refirió en general al rol de las mujeres en el periodismo deportivo, mencionando también a Morena Beltrán:

“En todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero muchas veces no saben y las ponen por lindas. A Morena la saco porque es bárbara, sabe de fútbol, ve los partidos y maneja información. Pero hay algunas que están y me pregunto: ¿qué hacen ahí? No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema”.

Sofi Martínez, entre la exposición y el esfuerzo

Pese a las críticas y rumores, colegas y periodistas remarcaron que el presente de Sofi Martínez es fruto de un camino de trabajo silencioso, que comenzó mucho antes de su reconocimiento en el Mundial.

El debate, sin embargo, dejó en claro que su crecimiento profesional está hoy en el centro de la polémica, con Yanina Latorre como una de sus principales detractoras.

Temas Pablo Aimar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué pasó con los integrantes de Mambrú: así son sus vidas hoy

Qué pasó con los integrantes de Mambrú: así son sus vidas hoy

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
5

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Comentarios