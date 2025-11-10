Luego del GP de Interlagos, en Brasil, cuándo y dónde volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto continúa sumando rodaje en la Fórmula 1. Después de finalizar 15° en Interlagos, en donde se disputó el Gran Premio de Brasil, el piloto argentino se prepara para el siguiente desafío sin cambiar de continente. Entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre será turno del Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, donde buscará volver a meterse en la pelea por puntos. Vale recordar que Colapinto ya confirmó su continuidad como piloto titular de Alpine para la temporada 2026.