Luego del GP de Interlagos, en Brasil, cuándo y dónde volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto continúa sumando rodaje en la Fórmula 1. Después de finalizar 15° en Interlagos, en donde se disputó el Gran Premio de Brasil, el piloto argentino se prepara para el siguiente desafío sin cambiar de continente. Entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre será turno del Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, donde buscará volver a meterse en la pelea por puntos. Vale recordar que Colapinto ya confirmó su continuidad como piloto titular de Alpine para la temporada 2026.
En Brasil, además de la carrera dominical, también hubo Sprint. Allí el bonaerense protagonizó un despiste en la sexta vuelta y golpeó contra los muros. No fue el único que padeció ese sábado complicado: Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg también terminaron fuera de pista.
El argentino viene de dos fines de semana consecutivos en los que se movió entre la zona media y el fondo del pelotón. En México terminó 16°, y antes, en Austin (Gran Premio de Estados Unidos), había sido 17° en la carrera principal tras llegar 14° en la Sprint.
Desde que reemplazó a Jack Doohan en el equipo francés, su mejor resultado se vio en Zandvoort, Países Bajos, donde terminó 11° y quedó al borde de entrar en la zona de puntos. En Singapur, Monza, Bakú, Hungría y Spa-Francorchamps los resultados variaron (entre el 15° y el 19° puesto), muchas veces afectados por la falta de ritmo del A525, estrategias de boxes que no funcionaron o incidentes como el toque en Austria con Yuki Tsunoda.
Lo que viene para Colapinto en el final de la temporada
• GP de Las Vegas, el 23/11
• GP de Qatar, el 30/11
• GP de Abu Dhabi, el 7/12