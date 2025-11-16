La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree

La pasión cambia, pero no desaparece

Con el paso del tiempo, el deseo suele transformarse, pero eso no significa que se extinga. “La oxitocina, la llamada hormona del amor, gana terreno”, explica la psicóloga y psicoterapeuta Andrea Seiferth. “Las hormonas del vínculo atenúan las sexuales, por lo que el deseo y la frecuencia pueden disminuir. Es algo que las parejas deben saber”, aclara.