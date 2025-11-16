La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree

Durante años se repitió una idea casi indiscutida: las personas solteras disfrutan de una vida sexual más activa y apasionada. Sin embargo, la ciencia viene a desmentir ese mito. Investigaciones recientes confirman que las parejas estables, lejos de caer en la monotonía, tienen más sexo del que se imagina.
Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan reveló que las personas casadas suelen ser más felices que las solteras, y el XI Barómetro de Control “Los españoles y el sexo” reforzó este hallazgo: las parejas comprometidas no solo son más felices, sino también más activas sexualmente.
Según ese relevamiento, el 62% de quienes tienen pareja estable afirma mantener relaciones cada dos o tres días, mientras que solo el 13% de los solteros declara la misma frecuencia. Además, el 70,5% de los comprometidos tiene sexo al menos una vez por semana, frente a apenas el 20% de los solteros.
Estos datos rompen con el estereotipo del “soltero libre y fogoso”. En realidad, el amor estable no apaga el deseo: lo sostiene y lo fortalece cuando la pareja cuida la intimidad, comunica sus necesidades y mantiene el vínculo emocional.
La pasión cambia, pero no desaparece
Con el paso del tiempo, el deseo suele transformarse, pero eso no significa que se extinga. “La oxitocina, la llamada hormona del amor, gana terreno”, explica la psicóloga y psicoterapeuta Andrea Seiferth. “Las hormonas del vínculo atenúan las sexuales, por lo que el deseo y la frecuencia pueden disminuir. Es algo que las parejas deben saber”, aclara.
Para Seiferth, se trata de una evolución natural hacia una conexión más emocional. “La clave está en la comunicación sincera: preguntarse qué le gusta al otro, qué disfruta cada uno, y comprender la propia sexualidad. Sin ese diálogo, la intimidad se enfría”, advierte.
La especialista señala también que muchas parejas con dificultades sexuales “apenas se tocan durante el día”. La falta de gestos cotidianos -abrazos, besos, caricias- genera distancia. “Y luego llega el fin de semana y se supone que hay que tener sexo. Eso es como saltar desde una torre de diez metros”, grafica con humor.
Sexo y afecto a cualquier edad
La conexión entre deseo y afecto se mantiene incluso con el paso de los años. Un estudio dirigido por los sociólogos Pepper Schwartz y James Witte, realizado entre más de 8.000 personas mayores de 50 años, mostró que el 31% de las parejas mantiene relaciones sexuales semanalmente, y que la frecuencia apenas disminuye con la edad.
Incluso entre los mayores de 70, una investigación publicada en Archives of Sexual Behavior encontró que el 33% de los hombres y el 36% de las mujeres sexualmente activas mantiene relaciones al menos dos veces por mes.
La conclusión es clara: la edad no apaga el deseo, lo redefine. La pasión puede cambiar de forma, pero sigue viva cuando se alimenta con afecto, comunicación y cercanía.