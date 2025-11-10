Cómo usar agua de romero para fortalecer el cabello y evitar la caída

Este proceso de nutrición ofrece múltiples ventajas para el cabello: fortalece el pelo desde la raíz, ayuda a reducir la caída estacional y retrasa la aparición de canas prematuras. También actúa regulando el exceso de grasa, lo que asegura un cuero cabelludo más limpio y equilibrado. Por estas razones, muchas personas emplean el agua de romero como un tratamiento complementario, sobre todo en períodos donde el cabello se siente más débil o su crecimiento disminuye.