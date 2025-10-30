La frecuencia ideal para lavar el cabello con canas y mantener su color natural

Uno de los signos más visibles del paso del tiempo son las canas. Estos cabellos que perdieron su pigmento requieren de un cuidado especial, ajustando nuestra rutina de limpieza capilar para responder a las necesidades que nuestro pelo solicita a medida que envejecemos, como por ejemplo, la frecuencia con la que debemos lavarlo.
Las canas aparecen cuando hay un cambio en la producción de melanina. A medida que envejecemos, este pigmento que le da el color al pelo se va perdiendo, tornando al cabello de un color gris o blanco y provocando alteraciones en la textura de las fibras capilares. Si queremos manetenerlas saludables llenas de vida debemos seguir una rutina de cuidado específica.
Frecuencia con las que hay que lavar las canas
Lavar el pelo con canas con la frecuencia adecuada es muy importante para mantenerlo sano y evitar que adquiera un tono amarillento, indican desde el diario La Razón. La recomendación general es lavarlo 2-3 veces por semana para conservar los aceites naturales que lo hidratan y protegen. Lavar el cabello a diario puede hacerlo más seco y propenso a la fragilidad.
Si tu cuero cabelludo tiende a ser graso, puedes optar por un champú suave sin sulfatos en los días intermedios o usar un champú en seco para refrescar el cabello sin necesidad de lavarlo con agua. En cambio, si tu cabello es seco, reducir la frecuencia de lavado a dos veces por semana será lo mejor para mantener la hidratación.
Desde el medio citado también indicaron cuáles son los mitos y verdades que giran alrededor de las canas. Una de las falsedades más opulares es que estas sonásperas y difíciles de manejar, pero lo cierto es que con los cuidados adecuados, pueden ser tan suaves y manejables como cualquier otro tipo de cabello.
Productos esenciales para el cuidado de las canas
- Champú Morado o Azul: Ayuda a neutralizar los tonos amarillos y mantener las canas brillantes y plateadas.
- Acondicionador Hidratante: Mantiene el cabello suave y manejable, evitando la sequedad.
- Sérum o Aceite Capilar: Añade brillo y combate el frizz en cabellos canosos.
Técnicas de lavado y cuidado de las canas
- Evita el agua muy caliente, ya que puede resecar el cabello.
- Masajea el cuero cabelludo suavemente para estimular la circulación.
- Realiza un último enjuague con agua fría para sellar la cutícula y potenciar el brillo.