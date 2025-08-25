Cómo usar el romero para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

Esta hierba aromática tiene increíbles beneficios para fortalecer y estimular el crecimiento del cabello. El mejor ingrediente natural para lucir un pelo largo, sano y fuerte es el romero. Sus increíbles propiedades se deben a que contiene vitaminas A, B2 y C, junto con hierro, calcio, magnesio y zinc. Además, mantiene el cuero cabelludo, saludable y libre de caspa. Hay dos maneras de usarlo: en aceite o en agua. El aceite de romero puede usarse una vez por semana aplicándolo directamente a las raíces. Esto se conoce como hair oiling, que ayuda a la estimulación del cuero cabelludo. Una vez aplicado el producto, lo ideal es masajear con las manos o con un cepillo de silicona. Luego, dejarlo reposar el tiempo que uno desee. El aceite podemos conseguirlo ya armado en Mercado Libre.