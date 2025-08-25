Cómo usar el romero para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

Esta hierba aromática tiene increíbles beneficios para fortalecer y estimular el crecimiento del cabello. El mejor ingrediente natural para lucir un pelo largo, sano y fuerte es el romero. Sus increíbles propiedades se deben a que contiene vitaminas A, B2 y C, junto con hierro, calcio, magnesio y zinc. Además, mantiene el cuero cabelludo, saludable y libre de caspa. Hay dos maneras de usarlo: en aceite o en agua. El aceite de romero puede usarse una vez por semana aplicándolo directamente a las raíces. Esto se conoce como hair oiling, que ayuda a la estimulación del cuero cabelludo. Una vez aplicado el producto, lo ideal es masajear con las manos o con un cepillo de silicona. Luego, dejarlo reposar el tiempo que uno desee. El aceite podemos conseguirlo ya armado en Mercado Libre.
Por otro lado, está el agua de romero, la cual puede utilizarse todos los días. No sólo ayuda al crecimiento del cabello, sino que previene la caída del mismo. Prepararla en casa es muy sencillo: se colocan unas hojas de romero en agua hirviendo y se deja reposar a fuego lento 20 minutos. Luego, apagar la hornalla y, una vez que el agua se enfríe, colocarla en un recipiente difusor. ¡Listo! Podés aplicarla en el pelo cuando lo desees.