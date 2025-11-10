“Que nos dejen trabajar”: la consigna que unió a los productores del NOA frente a la presión fiscal y la falta de infraestructura

El desafío de producir en el Norte argentino va mucho más allá de los factores climáticos. En una nueva edición de “Encuentros LA GACETA”, que reunió a referentes del campo y la agroindustria, el periodista José Nazaro moderó un diálogo profundo sobre los desafíos estructurales del agro en el NOA. Participaron José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán; Gonzalo Blasco, productor y fundador de Apronor; y Diego Falivene, abogado y miembro de CREA NOA. Entre los tres delinearon una agenda estratégica: aliviar la presión impositiva, recuperar infraestructura y planificar políticas específicas para la región.
“Hoy las instituciones agropecuarias tenemos el desafío de hacer una lectura sobre el futuro para seguir defendiendo la producción en Argentina”, planteó Frías Silva al iniciar el debate. En un contexto político movido tras las elecciones legislativas, el dirigente advirtió que el nuevo escenario “obliga a estudiar con cuidado las reformas que vienen, como la laboral, la previsional o la tributaria”. Sin embargo, destacó un punto alentador. “Al menos hoy se están discutiendo temas de fondo que necesitamos resolver. Ojalá eso traiga un cambio que haga viable nuestra producción”, analizó.
La cuestión impositiva fue uno de los ejes centrales de su intervención. Frías Silva explicó que los saldos a favor de IVA y los ingresos brutos provinciales siguen siendo un obstáculo que erosiona la rentabilidad. “El productor compra insumos con un IVA y vende con otro, lo que genera desajustes permanentes. A eso se suman los saldos que quedan desparramados en distintas jurisdicciones por los convenios multilaterales, que en la práctica nunca se recuperan”, sostuvo Frías Silva, que también cuestionó el sistema de control. “Tenemos empleados trabajando solo para calcular si aplicamos bien o no las retenciones, y si nos equivocamos, las multas son descomunales. Hay que cambiar ese foco para poder producir tranquilos”, añadió.
El dirigente de la Rural advirtió además sobre las asimetrías logísticas que enfrenta el productor del Norte. “Los precios internacionales no están mal, pero Argentina no es competitiva. Con este nivel de costos, es imposible. A lo impositivo se le suma lo que gastamos en fletes, porque el NOA está lejos de los puertos y con rutas deterioradas. Todo eso encarece nuestra producción”, afirmó. “Vemos una luz en el camino. Si los políticos son responsables y logran acuerdos, podemos empezar a trabajar con previsibilidad. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar”, concluyó con un mensaje de esperanza.
La problemática de la infraestructura fue desarrollada por Blasco, ingeniero agrónomo, productor y ex presidente de la Asociación de Productores del Norte. “En Tucumán, la infraestructura está quedada respecto de otras provincias del NOA. Las rutas son un ejemplo: pasamos del asfalto al ripio y del ripio a la tierra, una regresión única en el mundo”, ironizó Blasco, que explicó que la falta de conectividad limita la competitividad de la región. “Tucumán tiene una desventaja geográfica: está lejos de los puertos y de los grandes centros urbanos. En un país tan extenso, el transporte ideal sería por camión hasta los 300 kilómetros, tren entre 300 y 800, y vía fluvial a partir de los 800. Pero el NOA no tiene esa red multimodal”, se lamentó.
El productor destacó luego la urgencia de reactivar el Ramal C8 del tren Belgrano Cargas, que permitiría conectar la provincia con el centro del país. “Falta poco para terminarlo, pero está parado. Es clave porque vincula Rosario de la Frontera con La Ceja y se une al Ramal C, que debería llegar hasta La Quiaca. Con eso, Tucumán se integraría a toda la red nacional”, explicó Blasco, que también mencionó la necesidad de concretar el Centro Multimodal de Cargas, donde confluyan el ferrocarril Mitre, el Belgrano y el transporte terrestre. “Ese proyecto tiene ubicación y planos, pero falta decisión política y financiamiento”, remarcó.
Blasco advirtió que, sin inversión sostenida, los costos logísticos seguirán asfixiando al productor. “El flete ferroviario puede ser 30% más barato que el camión. Además, reduce el tránsito pesado y el deterioro de rutas. Pero mientras el sistema no funcione, seguimos pagando más caro y produciendo menos”, señaló.
Repensar el rol del productor y apostar al valor agregado
El cierre estuvo a cargo de Falivene, abogado y productor agropecuario del grupo CREA NOA, quien propuso cambiar la mirada desde adentro del propio sector. “El productor tiene que dejar de mirar solo la coyuntura y empezar a construir el futuro. No podemos quedarnos esperando; debemos revisar nuestros sistemas de producción, medir más, ser más eficientes”, señaló.
Falivene planteó que la agricultura norteña enfrenta un límite productivo que solo se superará con innovación. “Venimos de años en los que dependemos del clima, y ya tocamos un techo. Hay que cambiar el chip y animarse a agregar valor. Hoy producir commodities no paga el riesgo que asumimos”, advirtió el productor agropecuario, que luego sumó una mirada práctica. “Hay una bonanza en la lechería y la ganadería. Transformar granos en proteína animal reduce fletes, estabiliza el flujo de ingresos y fortalece las economías locales. Muchos ya lo están haciendo: empiezan de a poco, con inversiones chicas, y se integran a nuevas cadenas de valor”, agregó.
Finalmente, dejó una reflexión que cerró el encuentro con optimismo. “Tenemos que entender que la agricultura del futuro no es la de nuestros abuelos. El campo del NOA tiene que apostar a la especialización y a la industrialización del origen. Solo así podremos dejar de ser la región que produce con esfuerzo y empezar a ser la que compite con inteligencia”, concluyó.
Esta edición de Encuentros La Gaceta sobre Campo y Agroindustria contó con el acompañamiento de empresas e instituciones destacadas del sector: Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), Arca Continental Argentina, EEAOC (Estación Experimental AgroIndustrial Obispo Colombres), Grupo Zafra, INGENIOS, IPAAT (Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán), Movimiento CREA, Paltas del Timbó, RICSA S.A, SRT (Sociedad Rural de Tucumán), TS OASIS y Zamora Citrus