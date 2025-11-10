“Que nos dejen trabajar”: la consigna que unió a los productores del NOA frente a la presión fiscal y la falta de infraestructura

La problemática de la infraestructura fue desarrollada por Blasco, ingeniero agrónomo, productor y ex presidente de la Asociación de Productores del Norte. “En Tucumán, la infraestructura está quedada respecto de otras provincias del NOA. Las rutas son un ejemplo: pasamos del asfalto al ripio y del ripio a la tierra, una regresión única en el mundo”, ironizó Blasco, que explicó que la falta de conectividad limita la competitividad de la región. “Tucumán tiene una desventaja geográfica: está lejos de los puertos y de los grandes centros urbanos. En un país tan extenso, el transporte ideal sería por camión hasta los 300 kilómetros, tren entre 300 y 800, y vía fluvial a partir de los 800. Pero el NOA no tiene esa red multimodal”, se lamentó.