La revolución silenciosa del agro: cómo el campo puede cambiar el modelo económico y sacar al país del estancamiento

“Dentro de 20 años, cuando miremos hacia atrás, vamos a ver que el campo habrá dado un salto hacia una industrialización sofisticada. Y esa transformación, en gran parte, será biológica”. La frase de Roberto Bisang, economista y especialista en agronegocios, resumió la esencia de su exposición durante el ciclo “Encuentros LA GACETA”, esta vez con foco puesto en el Campo y la Agroindustria. En diálogo con la periodista Carolina Servetto, el académico planteó un desafío profundo: dejar atrás un modelo agotado y construir otro basado en la bioeconomía, capaz de impulsar el desarrollo federal y sostenible que Argentina necesita.