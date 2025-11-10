Messi volvió al Barcelona: el sentido posteo que emocionó a todos

Conmovido hasta las lágrimas y con la incertidumbre si siquiera podría dar su discurso, Lionel Messi anunció con dolor que a partir de ese 5 de agosto del 2021, el club de toda su vida dejaría de ser testigo de sus hazañas y partidos. Ese día lloró el mejor jugador del mundo y el mundo también lo lamentó. Pasaron ya cuatro años, pero ni el tiempo ni otros clubes podrán acabar con el anhelo del 10 de continuar su historia en el FC Barcelona.