Messi volvió al Barcelona: el sentido posteo que emocionó a todos

Entre la nostalgia, la esperanza y un dejo de coraje, Messi dedicó una publicación a su visita al Barcelona, a cuatro años de su salida.

Messi visitó el Camp Nou y dejó un contudente mensaje. Foto: Lionel Messi vía Instagram Messi visitó el Camp Nou y dejó un contudente mensaje. Foto: Lionel Messi vía Instagram
Hace 1 Hs

Conmovido hasta las lágrimas y con la incertidumbre si siquiera podría dar su discurso, Lionel Messi anunció con dolor que a partir de ese 5 de agosto del 2021, el club de toda su vida dejaría de ser testigo de sus hazañas y partidos. Ese día lloró el mejor jugador del mundo y el mundo también lo lamentó. Pasaron ya cuatro años, pero ni el tiempo ni otros clubes podrán acabar con el anhelo del 10 de continuar su historia en el FC Barcelona.

Tras años de la repentina marcha del jugador que posicionó al Barcelona a nivel mundial, Lionel Messi volvió a pisar aquel nostálgico Camp Nou y usó las redes sociales para descargar aquella conmoción que le provocó enfrentarse al lugar que acogió cada una de sus jugadas. Una noche, Lionel Messi volvió a su casa y dejó un mensaje que revolucionó Cataluña y a cada amante del fútbol.

El sentido posteo y el guiño al Barcelona

Sin quitar la vista a las imponentes butacas o al interminable césped verde, en las fotos se muestra feliz y maravillado. Cada secuencia del carrusel  que publicó hoy es una muestra genuina de cariño. Las instantáneas en Instagram fueron acompañadas de un sentido pie de foto.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma", comenzó diciendo la Pulga, quien desde que era un adolescentre ayudó al Barcelona ganar cuatro trofeos de Champions League y 11 títulos de LaLiga. Luego continuó: "Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", se sinceró Messi.

Pero el final del posteo tiene un dejo de tristeza, de esperanza y también de indignación. Al final de su sentida reflexión, concluyó: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", sentenció.

Una publicación que llegó a los corazones

La publicación generó una inmediata ola de reacciones y comentarios de fanáticos que recordaron los años dorados del Barcelona bajo su liderazgo.

Durante la noche del domingo, Messi recorrió el estadio, se mostró en el campo de juego y en las inmediaciones del mítico recinto que fue testigo de sus conquistas más grandes: 10 Ligas, 4 Champions League, 7 Copas del Rey y 6 Balones de Oro ganados vistiendo la camiseta blaugrana.

