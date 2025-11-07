“Quiero”: el guiño de Lionel Messi en un spot que reaviva la esperanza de verlo en el Mundial 2026

El clima se vuelve cada vez más festivo: Cristian Romero grita “¡Dale que se picó!”, Leandro Paredes canta “Truco” y Giovani Lo Celso observa mientras toma mate. En una escena cargada de humor, el productor Bizarrap interviene cuando alguien canta mal el tanto y Nicolás González lo desafía con un “a ver, cantámelo”. El tono cercano y cotidiano busca retratar el espíritu del grupo que lidera Lionel Messi, quien en el cierre responde con un “Quiero” al “Quiero vale cuatro” de Claudio “Chiqui” Tapia, generando euforia en redes.