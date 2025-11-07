“Quiero”: el guiño de Lionel Messi en un spot que reaviva la esperanza de verlo en el Mundial 2026

La presentación de la nueva camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026 tuvo un despliegue que fue mucho más allá del diseño. Adidas y la AFA lanzaron un spot que fusiona fútbol, cultura y tradiciones nacionales, con la participación de referentes del plantel campeón en Qatar 2022 y nuevas figuras que representan el futuro albiceleste.
El video arranca con Marito, el histórico utilero, encendiendo una radio en el vestuario. A partir de ahí, Julián Álvarez pregunta “¿Ya arrancó, no?” y se inicia una partida de truco en la que intervienen jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personalidades de la cultura popular. Lionel Scaloni aparece leyendo un diario con el título “¿Sigue el sueño argentino?” y responde con una sonrisa: “Pff, ¿qué te parece?”.
El clima se vuelve cada vez más festivo: Cristian Romero grita “¡Dale que se picó!”, Leandro Paredes canta “Truco” y Giovani Lo Celso observa mientras toma mate. En una escena cargada de humor, el productor Bizarrap interviene cuando alguien canta mal el tanto y Nicolás González lo desafía con un “a ver, cantámelo”. El tono cercano y cotidiano busca retratar el espíritu del grupo que lidera Lionel Messi, quien en el cierre responde con un “Quiero” al “Quiero vale cuatro” de Claudio “Chiqui” Tapia, generando euforia en redes.
Un homenaje a la historia y las generaciones
El video intercala apariciones de Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y otros jóvenes talentos, en un cruce simbólico entre experiencia y renovación. La canción “Serán los días más felices” acompaña el cierre, mientras se lucen las nuevas prendas con efectos degradados en tres tonos de celeste que evocan las conquistas de 1978, 1986 y 2022.