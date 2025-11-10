Secciones
Cuatro figuras brasileñas a seguir en la COP30

Referentes del gobierno, de la ciencia, del arte y del activismo tendrán un papel protagónico en el encuentro que se realiza en Belém.

CONTRAPUNTOS. Marina Silva, en la apertura de la COP30, habló de sus reparos a la explotación petrolífera en la Amazonia, que Lula defiende. AFP CONTRAPUNTOS. Marina Silva, en la apertura de la COP30, habló de sus reparos a la explotación petrolífera en la Amazonia, que Lula defiende. AFP
Hace 2 Hs

BELÉM, Brasil.- El anfitrión de la COP30, que se abre hoy en la Amazonia, espera mostrarse en la cita como líder de la lucha ambiental, para lo que cuenta con figuras en varios frentes.

Referentes brasileños del gobierno, de la ciencia, el activismo y del arte marcarán el pulso de la conferencia climática de las Naciones Unidas hasta el 21 de noviembre en la ciudad de Belém, corazón de la mayor selva tropical del mundo, clave contra el cambio climático.

Ministra y militante

Marina Silva, ministra brasileña de Medio Ambiente, de 67 años, es reconocida en el mundo por su militancia por el medio ambiente y la preservación. Criada en una explotación cauchera de la Amazonia, suele evocar a su abuela y a un tío chamán como primeras influencias en su adoración por la selva.

En 2008, abandonó el segundo gobierno de Lula da Silva por trabas a su agenda ambiental, aunque nunca dejó de defender al líder de izquierda y volvió a acompañarlo desde 2023.

Hoy enfrenta un escenario desafiante, con un agronegocio empoderado y un megaplan de exploración petrolera en un área marítima cerca de la Amazonia que acaba de ser aprobado por la autoridad de control medioambiental, con el apoyo de Lula.

“Todos vivimos contradicciones y esas contradicciones están siendo manejadas”, dijo Silva el mes pasado. Sus reparos ante iniciativas con impacto ambiental le valieron críticas de propios y ajenos. Un senador de la base aliada gubernamental llegó a acusarla de “entorpecer el desarrollo del país”.

Autoridad internacional

Luego de décadas investigando la Amazonia y el calentamiento global, el meteorólogo brasileño Carlos Nobre es una autoridad internacional sobre el clima.

Integró el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, un equipo de científicos premiado con el Nobel de la Paz en 2007 por señalar la amenaza ambiental.

“Los populistas y negacionistas climáticos, como el presidente estadounidense (Donald Trump) y nuestro ex presidente (Jair Bolsonaro, 2019-2022), sostienen posiciones que almacenan el enorme riesgo del cambio climático”, dice Nobre, de 74 años.

Él mismo predijo hace 30 años el peligro de que la Amazonia se convierta en una sabana. Ahora que atraviesa sequías históricas, Nobre cree que con políticas ambientales adecuadas Brasil puede frenar la degradación y ser uno de los primeros grandes emisores de gases de efecto invernadero en cumplir las metas del Acuerdo de París. “Brasil tiene condiciones para liderar la transición energética”, afirma.

Juventud indígena

En la COP26 en Escocia, en 2021, la activista indígena Txai Suruí se plantó ante el mundo con 24 años y un discurso contra “las emisiones de promesas mentirosas e irresponsables”.

Cuatro años después, acaba de ser nombrada miembro de un grupo consultivo de jóvenes del secretario general de la ONU.

En Brasil viven cerca de 1,7 millones de personas indígenas, algunas en áreas protegidas que cubren una séptima parte del país. La preservación de estos territorios reduce la deforestación.

Hija de dos veteranos defensores de tierras del pueblo amazónico Paiter Suruí, fundó el Movimiento de Juventud Indígena de Rondonia, su estado natal.

Cara joven del activismo indígena en Brasil, Suruí reivindica tradiciones ancestrales y apuesta a la tecnología para combatir a invasores de tierras y para “salvar la selva”, dijo en 2023.

Cantora de la selva

En Brasil todos asocian Belém la una artista: Fafá de Belém, cantora popular y activista por la Amazonia. Con 30 discos grabados y millones vendidos, a sus 69 años sigue llenando recitales e inspirando a sus fans. En 2024, una de las principales escolas de samba del carnaval de Sao Paulo dedicó el desfile a su figura. Maria de Fátima Palha de Figueiredo, Fafá de Belém, dará un show durante la COP con un ojo en el escenario y otro en las negociaciones: espera que los pueblos de la Amazonía estén “en el centro de las decisiones”.

Hace tres años, en una reunión sobre acción climática en Nueva York, se indignó por la ausencia de representantes amazónicos. Entonces fundó Varanda da Amazonia, un foro que reunió a unos 1.000 pensadores amazónicos.

“Cuando hablamos de cambio climático hablamos de datos, gráficos, informes científicos que son fundamentales, pero no siempre alcanzan a los corazones: el arte hace ese puente”, dice Fafá.

