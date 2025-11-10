Cuatro figuras brasileñas a seguir en la COP30

Cantora de la selva

En Brasil todos asocian Belém la una artista: Fafá de Belém, cantora popular y activista por la Amazonia. Con 30 discos grabados y millones vendidos, a sus 69 años sigue llenando recitales e inspirando a sus fans. En 2024, una de las principales escolas de samba del carnaval de Sao Paulo dedicó el desfile a su figura. Maria de Fátima Palha de Figueiredo, Fafá de Belém, dará un show durante la COP con un ojo en el escenario y otro en las negociaciones: espera que los pueblos de la Amazonía estén “en el centro de las decisiones”.