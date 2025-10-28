Antes de la COP30, empresas argentinas reclaman reglas claras para enfrentar el cambio climático y el hambre

Las principales cámaras de la cadena agroindustrial argentina expresaron su posición ante los desafíos internacionales vinculados al hambre y al cambio climático, destacando el papel del sector como parte de la solución y no del problema. Lo hicieron previo a la 30° reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), prevista para noviembre de 2025 en Belém, Brasil.
En un documento conjunto, afirmaron que la agroindustria nacional “fue, es y seguirá siendo clave ante los desafíos antes planteados, brindando al mundo alimentos sanos, nutritivos y producidos de forma sostenible”, y pidieron un marco internacional basado en la cooperación, la ciencia y la equidad.
Las entidades señalaron que la comunidad internacional está atravesando momentos complejos. "Dos de ellos guardan una directa relación con la cadena agroindustrial. En primer término, la FAO indica que aproximadamente 673 millones de personas sufrieron de hambre crónica a nivel mundial en 2024, es decir, el 8,3% de la población mundial. En segundo lugar, el sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indica que existe evidencia creciente sobre el rol determinante de las actividades humanas en el calentamiento global. Además, remarca que, si no se toman medidas urgentes, los impactos serán irreversibles", indicaron en el comunicado.
Las entidades empresarias reclamaron evitar medidas unilaterales que pretendan imponer modelos productivos ajenos a las realidades locales, al sostener que “no hay soluciones únicas” y que cada país debe definir sus propias estrategias para producir alimentos de manera sostenible. En esa línea, exigieron respeto por la soberanía productiva y legislativa, y reconocimiento internacional a los sistemas de trazabilidad y control ambiental ya implementados por la Argentina.
Uno de los ejes del pronunciamiento fue la seguridad alimentaria: las cámaras alertaron que “no hay forma de combatir el hambre sin una agricultura productiva y un comercio fluido”, y cuestionaron las regulaciones que limitan la producción o encarecen los alimentos. También subrayaron que el agro es parte central de la transición energética, al aportar biomasa para el desarrollo de bioenergías sostenibles.
Respecto del cambio climático, los empresarios remarcaron que el sector agroforestal es tanto víctima como actor clave en la mitigación, y recordaron que la mayor parte de las emisiones históricas proviene de los países industrializados. Reivindicaron la capacidad del campo argentino para absorber gases de efecto invernadero y llamaron a fortalecer la cooperación internacional para compensar los impactos en los países en desarrollo.
Las cámaras destacaron los avances del sector en innovación y mejora continua, mediante el uso de biotecnología, agricultura regenerativa, siembra directa y buenas prácticas agropecuarias. Sostuvieron que estos avances demuestran el compromiso del agro con una producción “más eficiente y sostenible”.
En materia comercial, reclamaron un sistema multilateral sin distorsiones ni restricciones, que permita trasladar alimentos desde las zonas excedentarias hacia las deficitarias. Advirtieron que los subsidios y las barreras no basadas en criterios científicos “discriminan injustificadamente a la agricultura” y debilitan la estabilidad económica global.
Finalmente, las entidades pidieron incentivos y pagos por servicios ecosistémicos en lugar de sanciones o bloqueos comerciales, y consideraron que la próxima COP30 en Belém será una oportunidad para que la Argentina muestre su aporte en seguridad alimentaria, bioenergías y producción sostenible, al tiempo que impulse mecanismos de financiamiento climático que reconozcan el rol del agro como parte de la solución global.
Entidades firmantes
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA)
Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR)
Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO)
Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA)
Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA)
Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR)
Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT)
Asociación Forestal Argentina (AFoA)
Asociación Semilleros Argentinos (ASA)
Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCP)
Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC)
Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BOLSACER)
Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA)
Bolsa de Comercio de Chaco (BCCH)
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)
Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF)
Cámara Algodonera Argentina
Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA)
Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA)
Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA)
Cámara Argentina de Maíz Pisingallo (CAMPI)
Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA)
Cámara de Bioetanol de Maíz
Cámara de la Industria Cervecera Argentina
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA)
Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA)
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE)
Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales
Centro Azucarero Argentino
Centro de Exportadores de Cereales (CEC)
Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)
Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM)
Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales
Federación Porcina Argentina (FPA)
Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI)
Sociedad Rural Argentina (SRA)
Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA)