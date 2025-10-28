Antes de la COP30, empresas argentinas reclaman reglas claras para enfrentar el cambio climático y el hambre

Las entidades señalaron que la comunidad internacional está atravesando momentos complejos. "Dos de ellos guardan una directa relación con la cadena agroindustrial. En primer término, la FAO indica que aproximadamente 673 millones de personas sufrieron de hambre crónica a nivel mundial en 2024, es decir, el 8,3% de la población mundial. En segundo lugar, el sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indica que existe evidencia creciente sobre el rol determinante de las actividades humanas en el calentamiento global. Además, remarca que, si no se toman medidas urgentes, los impactos serán irreversibles", indicaron en el comunicado.