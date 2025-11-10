Comienza la COP30 en Brasil: "Sin los indígenas no hay futuro para la humanidad"

- Una COP en la Amazonía debe tener en cuenta las voces de los pueblos indígenas, de las comunidades tradicionales, de todas las personas que siempre han tenido muchas dificultades para llegar a los lugares donde se celebra la conferencia. En 2009, cuando participé en mi primera COP, la COP15, en Copenhague, no había casi ningún indígena presente, y no participaban activamente. Hemos trabajado para promover esta inclusión y aumentar esta representación. Desde entonces, ha habido una evolución enorme. Todavía estamos lejos de tener un papel protagónico, pero me pareció alentadora la cumbre (de líderes mundiales que precedió a la COP30). Los líderes que se pronunciaron hablaron de la importancia de incluir a los pueblos indígenas, de asignarles financiamiento y de garantizar la protección de sus territorios.