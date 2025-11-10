Dólar: “Luna de miel” de corto plazo entre el Gobierno y el mercado

En un diagnóstico posterior a las elecciones legislativas de medio término, la firma Cohen Aliados Financieros advirtió que el esquema cambiario actual, con un piso de banda irreal, impide al BCRA comprar divisas, lo que limita la acumulación de reservas y la remonetización de la economía, presionando sobre las tasas de interés que, pese a la reciente baja, se mantienen muy elevadas en términos reales. Según ese diagnóstico, todas esas variables restringen la capacidad del país de retomar el sendero de crecimiento interrumpido en febrero pasado. “Consideramos que este último punto sigue siendo la parte débil del programa y aquella sobre la que el gobierno deberá brindar mayores precisiones para, al menos, revertir la tendencia de las reservas”, subraya. Y acota: también permitirá lograr que el riesgo país se acerque a los 400 puntos básicos para volver al mercado financiero en 2026 y refinanciar los vencimientos de deuda.