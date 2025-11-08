Nuevas proyecciones: a cuánto llegará el dólar a fin de año, según bancos y consultoras

El sector mercado moderó sus proyecciones de devaluación luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según los analistas del mercado financiero, el dólar oficial se mantendría dentro de las bandas cambiarias y, para 2026, su evolución sería prácticamente equivalente a la inflación prevista para ese año.
Así lo indica el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA), que reunió las estimaciones de 42 consultoras, centros de investigación y entidades financieras.
De acuerdo con la mediana de las proyecciones, el tipo de cambio mayorista se ubicaría en torno a los $1.500 hacia fin de año, con una tendencia a la baja en las variaciones mensuales del “billete verde”. Hay que recordar que esta semana el presidente Javier Milei reiteró que las bandas cambiarias seguirán vigentes hasta 2027.
En ese contexto, las previsiones privadas apuntan a un incremento del dólar del 16,3% en 2026, cifra incluso inferior a la inflación esperada del 18,7% para el mismo período. En paralelo, los participantes del REM ajustaron al alza su estimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para octubre, aunque mostraron una mejora en sus proyecciones a mediano plazo.