Lula recibe a la COP30 pero permite el petróleo en altamar

El Bloque 59 está ubicado a 160 kilómetros de la costa del estado de Amapá, una zona es tan sensible en términos ambientales que, en 2023, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovable (Ibama) recomendó mantener la negación del proyecto de Petrobras. Su postura técnica cambió en mayo de 2025, el mismo Ibama aprobó el plan que presentó la petrolera estatal para obtener la licencia.