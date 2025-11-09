Ideas para cocinar: propuestas para alumerzo saludables para la semana

El almuerzo, una de las comidas más importantes, suele convertirse en un trámite rápido cuando el tiempo escasea. En esas circunstancias, es habitual recurrir a lo que esté más a mano, aunque no siempre sea la opción más saludable para el cuerpo.
Según la licenciada en Nutrición Valentina Martínez (M.N. 9394), especialista en alimentaciones veganas y vegetarianas, “hacer un buen almuerzo es clave para mantener la saciedad durante la tarde y llegar en mejores condiciones a la siguiente comida, ya sea la merienda o la cena, según lo que se tenga planificado”.
Recetas para todos los mediodías:
Aquí se presentan siete opciones simples y nutritivas para planificar el almuerzo de la semana. Son propuestas pensadas para aportar energía y mantener la saciedad durante el día, con la posibilidad de acceder al detalle de los ingredientes, generar una lista de compras automática y seguir el paso a paso para cocinarlas en casa.
Lunes
- Desayuno: pan integral con huevo, palta y semillas. Una fruta. Una infusión.
- Almuerzo: revuelto de zapallitos con milanesa de soja o hamburguesa de legumbres.
- Merienda: yogur con granola y frutos secos. Mate.
- Cena: milanesa de pollo con calabazas al horno con queso.
- Colación: barrita de proteína (ki-bar).
Martes
- Desayuno: panqueques de avena con manzana y pasta de maní. Un café con leche.
- Almuerzo: tarta integral de cebolla con Cherrys y una ensalada.
- Merienda: tostado integral de jamón, queso y tomate. Mate.
- Cena: wok de verduras con tortas de pollo, carne o legumbres con dos fajitas.
- Colación: un huevo duro.
Miércoles
- Desayuno: dos tostadas riera integrales con palta, huevo duro y semillas. Un café con leche y un kiwi.
- Almuerzo: fideos integrales o de legumbres con atún y brócoli.
- Merienda: una o dos rebanadas de pan integral con pasta de maní. Una infusión y banana. Una infusión.
- Cena: bifecitos de cerdo con puré de batata o calabaza.
- Colación: frutos secos.
Jueves
- Desayuno: yogur con frutas y frutos secos. Una infusión.
- Almuerzo: filet de merluza con arroz yamaní con verduras.
- Merienda: dos porciones de budín de avena con fruta. Una infusión.
- Cena: calabaza rellena.
- Colación: rollitos de jamón y queso.
Viernes
- Desayuno: pan peregrino o integral con queso fresco, tomate y palta. Un café con leche.
- Almuerzo: wrap de pollo con vegetales.
- Merienda: avena horneada sabor banana split. Mates.
- Cena: dos o tres empanadas. Una bebida a elección o un postre.
- Colación: una fruta.
Sábado
- Desayuno: tostada de pan integral con queso untable y mermelada. Una naranja. Mates.
- Almuerzo: pechugas napolitanas con ensalada de choclo, zanahoria, huevo y tomates cherry.
- Merienda: porción de budín casero. Un café con leche.
- Cena: hamburguesa de carne con jamón, queso, tomate y lechuga en pan con papas al horno o sushi.
- Colación: flan casero.
Domingo
- Desayuno: plato de frutas picadas. Huevos revueltos y tostadas. Mates.
- Almuerzo: asado con ensalada. Una porción de postre.
- Merienda: tres galletas de avena y banana. Mates. Una fruta.
- Cena: omelette de queso y tomate con ensalada de lo que quede en la heladera.