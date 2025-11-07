Estos son los múltiples riesgos de usar caldos en tus comidas, según una nutricionista

Las consecuencias de consumir caldos a largo plazo

No se trata de prohibir para siempre el consumo de estos condimentos, pero si podemos, Luzón recomienda evitarlos. "El uso habitual de este tipo de condimentos contribuye al exceso de sodio en la dieta, asociado a problemas de hipertensión y riesgo cardiovascular; distorsiona el paladar, dificultando que apreciemos el sabor real de los alimentos y, además, interferir con una alimentación basada en comida real y nutritiva, sobre todo en personas que buscan mejorar su salud metabólica, digestiva o su relación con la comida", agrega esta experta.