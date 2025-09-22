Protestas contra la posible amnistía a Bolsonaro

Multitud

En San Pablo, la megalópolis y corazón económico de Brasil, una multitud abarrotó la avenida Paulista, mientras miles de manifestantes se concentraron en Brasilia. “Estamos aquí para protestar contra este Congreso, que está compuesto por criminales, asesinos, corruptos, todos vestidos de políticos, quienes están articulando una ley que los autoprotege”, dijo Aline Borges en la capital. “No podemos admitir que eso se establezca en nuestro país”, añadió esta ambientalista, de 34 años.