Protestas contra la posible amnistía a Bolsonaro
EN DISTINTOS ESTADOS. Hubo protestas masivas en Brasil. EN DISTINTOS ESTADOS. Hubo protestas masivas en Brasil.
Hace 5 Hs

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Decenas de miles de personas salieron a la calle en Brasil para protestar contra una iniciativa parlamentaria que amplía la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Días después de que Bolsonaro fuera sentenciado a 27 años de cárcel tras un juicio histórico en la corte suprema, las miradas de los brasileños están en el Congreso de mayoría conservadora, señalado por sus detractores de anteponer los intereses de los parlamentarios a los problemas sociales y económicos del país.

Al grito de “Sin amnistía”, una multitud tomaron las calles de más de una docena de ciudades, incluyendo Rio de Janeiro, donde se espera la actuación de tres íconos de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, en la emblemática playa de Copacabana.

“Estoy aquí para luchar contra el proyecto de bandidos, contra la impunidad, y para disfrutar de los músicos brasileños”, dijo Giovana Araújo, estudiante de psicología de 27 años, vestida con un top de bikini azul para aguantar el fuerte calor.

Multitud

En San Pablo, la megalópolis y corazón económico de Brasil, una multitud abarrotó la avenida Paulista, mientras miles de manifestantes se concentraron en Brasilia. “Estamos aquí para protestar contra este Congreso, que está compuesto por criminales, asesinos, corruptos, todos vestidos de políticos, quienes están articulando una ley que los autoprotege”, dijo Aline Borges en la capital. “No podemos admitir que eso se establezca en nuestro país”, añadió esta ambientalista, de 34 años.

Un muñeco inflable gigante de Bolsonaro con bigote de Hitler, garras y sangre en las manos, se balanceaba frente al Museo de la República, en la neurálgica Explanada de los Ministerios, desde donde los manifestantes marcharon al Congreso antes de dispersarse.

Algunos vestían camisas rojas del partido del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, otros se arropaban con la bandera brasileña, que en los últimos años se convirtió en insignia de los seguidores del ultraderechista Bolsonaro.

