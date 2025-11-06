Secciones
Mundo

Solicitaron evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de definir dónde cumplirá su condena

El ex presidente de Brasil fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.
Hace 21 Min

El titular de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasilia, Wenderson Souza, solicitó al Tribunal Supremo Federal (STF) que analice el estado de salud del ex presidente Jair Bolsonaro antes de decidir el lugar donde deberá cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

En el documento enviado al juez Alexandre de Moraes, Souza pidió que se evalúe si la condición física del exmandatario, de 70 años, “es compatible con la asistencia médica y nutricional” que ofrecen los establecimientos penitenciarios de Brasilia.

Además, recordó las “conocidas intervenciones quirúrgicas” a las que fue sometido el exjefe de Estado en los últimos años.

La Justicia analiza las opciones de detención

De acuerdo con distintos medios brasileños, la solicitud busca evitar que Bolsonaro sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad de Papuda. En este marco, la Justicia estudia la posibilidad de alojarlo en una celda especial en la sede de la Policía Federal, aunque también se evalúa la prisión domiciliaria como alternativa.

La condena del STF establece que Bolsonaro fue hallado culpable de múltiples delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.

Estos cargos están vinculados directamente con las acciones y declaraciones del expresidente durante su mandato, que, según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder.

En su sentencia, el juez Alexandre de Moraes destacó la responsabilidad directa del exmandatario al considerarlo líder de una organización criminal. Según el magistrado, Bolsonaro “manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir narrativas falsas” con el fin de generar inestabilidad social.

De Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un atenuante al momento de fijar la pena.

Tras conocerse el fallo, los abogados de Bolsonaro apelaron la condena, argumentando que durante el proceso se violó su derecho a la defensa. Según informó CNN, la defensa denunció que el ex presidente fue condenado a partir de una declaración “viciada y contradictoria” del exayudante Mauro Cid, quien habría modificado su testimonio en distintas instancias.

Temas BrasilJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terror en Río de Janeiro: Lula busca combatir la raíz del narcotráfico

Terror en Río de Janeiro: Lula busca combatir la raíz del narcotráfico

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital
6

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Más Noticias
“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios