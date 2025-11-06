Solicitaron evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de definir dónde cumplirá su condena

El titular de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasilia, Wenderson Souza, solicitó al Tribunal Supremo Federal (STF) que analice el estado de salud del ex presidente Jair Bolsonaro antes de decidir el lugar donde deberá cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.