Presupuesto y reformas: el Gobierno prepara una "gira federal" para afianzar la relación con las provincias

La administración de Javier Milei comenzará la próxima semana una recorrida por distintas provincias con el objetivo de federalizar la discusión sobre el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que planea impulsar durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
El primer paso será Corrientes, donde el presidente participará de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad. En ese marco, el mandatario se cruzará con funcionarios locales, empresarios y académicos, en lo que se perfila como el inicio de una serie de encuentros políticos y económicos a nivel federal.
Aunque no se trata de una visita oficial, todavía no está confirmado si Milei será recibido en el aeropuerto por el gobernador Gustavo Valdés, quien fue invitado a participar en otro evento el mismo día. Valdés, que recientemente ganó los comicios en su provincia, tiene previsto viajar al día siguiente a India para mantener reuniones con inversores, aunque no descarta reunirse con el Presidente “si hubiera una propuesta”.
A pesar del carácter privado de la actividad, el jefe de Estado evalúa viajar acompañado por todo su gabinete para realizar en Corrientes una reunión ampliada de ministros, una iniciativa que surgió tras las elecciones, consignó el portal Infobae.
“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos”, expresó Milei en su discurso triunfal tras la votación del 26 de octubre.
Diálogo político
Mientras tanto, el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, ya comenzó a tender puentes con los mandatarios provinciales. Este viernes recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.
El lunes próximo tiene previsto reunirse con los jefes provinciales de San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Córdoba (Martín Llaryora), en su oficina de la planta baja de Balcarce 50.
El ex diputado del PRO, que renunció a su banca el viernes, está organizando además una gira federal para consolidar consensos en torno al Presupuesto 2026. Según trascendió, su primer recorrido incluiría Mendoza, Entre Ríos, Chaco y San Luis, donde mantendría encuentros con los gobernadores Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y Claudio Poggi, respectivamente.
También prevé un encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien mantiene una relación política de larga data dentro del PRO. “Estaría bueno que esto lo haga después de haber asumido, para que tenga el cargo formal, pero si la toma de juramento se sigue demorando, lo más seguro es que empiece antes”, indicaron fuentes cercanas al “Colo”.
Las reformas y el Presupuesto en el Congreso
En paralelo, el Gobierno buscará debatir de manera conjunta el Presupuesto 2026 con las reformas laboral y tributaria, actualmente en elaboración bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Sturzenegger presentará el 15 de diciembre a Milei el informe final del Consejo de Mayo, base sobre la cual se redactarán los proyectos legislativos. La próxima reunión del Consejo será el 20 de noviembre y estará encabezada por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien juró en reemplazo de Guillermo Francos.
Como novedad, participará Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, en representación de la nueva conducción de la CGT, con la expectativa de que el sindicalismo participe en la negociación de los cambios en las leyes laborales.
En cuanto al Presupuesto, el oficialismo logró dictamen de mayoría en la comisión homónima con el voto doble de “Bertie” Benegas Lynch. Sin embargo, por cuestiones reglamentarias, la discusión deberá reiniciarse cuando se abran las sesiones extraordinarias, y La Libertad Avanza deberá ratificar los apoyos obtenidos.
Esta tarea recaerá también sobre Santilli, designado como responsable del vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso, en coordinación con Martín Menem (en Diputados) y Patricia Bullrich, confirmada como jefa del bloque oficialista en el Senado.