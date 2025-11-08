Presupuesto y reformas: el Gobierno prepara una "gira federal" para afianzar la relación con las provincias

“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos”, expresó Milei en su discurso triunfal tras la votación del 26 de octubre.