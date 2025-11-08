Milei presentó su plan ante empresarios en Nueva York

Durante un encuentro reservado en el Council of the Américas, el presidente Javier Milei expuso ante un grupo selecto de empresarios los próximos pasos de su plan de Gobierno y su visión a largo plazo para la Argentina. La reunión, realizada en una casona de Park Avenue, en Nueva York, se extendió durante 90 minutos y estuvo marcada por un tono de diálogo abierto entre el mandatario y los ejecutivos.
Según informó Infobae, Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos Alec Oxenford. Asistieron directivos de compañías internacionales como Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwen Copper Inc, Morgan Stanley, Salesforce, The AES Corporation, PepsiCo, Pfizer, Merck, Sharpe and Dohme, Glencore, FedEx y Cisco Systems. “Fue un encuentro excelente, con el presidente Milei explicando todo y contestando con un nivel de detalle que no esperábamos”, expresó uno de los asistentes.
El mandatario inició el encuentro con una introducción de alrededor de media hora, tras la cual respondió de manera puntual a cada una de las consultas que los empresarios formularon. Entre los temas abordados, el jefe de Estado explicó el panorama político en el Congreso, donde el oficialismo confía en consolidar su posición para enfrentar las presiones de la oposición peronista. El presidente remarcó que su hoja de ruta tiene un horizonte de al menos seis años, una proyección que fue recibida con entusiasmo por los inversores del sector minero presentes en el encuentro.
Patentes
En paralelo, uno de los puntos centrales de la conversación giró en torno a las patentes de medicamentos y la protección de la propiedad intelectual, un tema sensible en la relación bilateral con Estados Unidos. En ese marco, Milei fue tajante al afirmar que “las patentes de los laboratorios son un derecho de propiedad”, lo que despejó dudas sobre la posición del Gobierno en un tema clave para las compañías farmacéuticas. La definición del mandatario fue valorada por los presentes, que también expresaron su respaldo al programa de ajuste económico en marcha.
Tras los comentarios favorables, Milei reafirmó su intención de avanzar con reformas laborales e impositivas, buscando acuerdos con la oposición que se apoyen en la ampliación de la representación parlamentaria obtenida en las últimas elecciones de medio término.
Al concluir el encuentro, la presidenta del Council of the Américas, Susan Segal, destacó: “El Presidente habló muy bien de lo que está haciendo, de todo su programa. Tuvimos los más importantes inversores internacionales sentados a la mesa, que están invirtiendo mucho en Argentina. Y yo creo que están invirtiendo mucho por las reformas y el programa que está haciendo Milei”.
Tras la reunión en el Council of the Américas, Milei abandonó su hotel en la Quinta Avenida y subió a la camioneta oficial junto a Karina Milei para viajar hasta la Tumba del Rebe, ubicada en el cementerio judío de Montefiore. Se trata de una visita de carácter privado a “El Ohel”, el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson en Manhattan. En esta oportunidad, Milei expresó su gratitud por su reciente victoria en las elecciones del 26 de octubre.