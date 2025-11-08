Milei presentó su plan ante empresarios en Nueva York

Patentes

En paralelo, uno de los puntos centrales de la conversación giró en torno a las patentes de medicamentos y la protección de la propiedad intelectual, un tema sensible en la relación bilateral con Estados Unidos. En ese marco, Milei fue tajante al afirmar que “las patentes de los laboratorios son un derecho de propiedad”, lo que despejó dudas sobre la posición del Gobierno en un tema clave para las compañías farmacéuticas. La definición del mandatario fue valorada por los presentes, que también expresaron su respaldo al programa de ajuste económico en marcha.