Secciones
Política

Javier Milei fue elogiado por Rodrigo Paz en su asunción como presidente de Bolivia

El mandatario asistió a la ceremonia en La Paz. El nuevo presidente boliviano le agradeció su presencia y recordó que durante el exilio de su familia en Argentina “aprendió lo que es la solidaridad”.

FOTO PRESIDENCIA FOTO PRESIDENCIA
Hace 1 Hs

Luego de su gira por Estados Unidos, el presidente, Javier Milei, viajó este sábado a La Paz para participar del acto de asunción de Rodrigo Paz Pereira, el nuevo mandatario boliviano que marca el inicio de una etapa política inédita en Bolivia, luego de casi 20 años de gobiernos socialistas.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado argentino arribó a la Asamblea Legislativa para presenciar la jura de Paz Pereira, de 58 años, quien resultó electo en la histórica segunda vuelta celebrada en octubre. 

La ceremonia contó con la presencia de los presidentes Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), además de autoridades europeas y representantes diplomáticos de Estados Unidos.

Javier Milei fue elogiado por Rodrigo Paz en su asunción como presidente de Bolivia

Durante su discurso, el flamante presidente boliviano agradeció especialmente a Milei por su presencia y evocó el paso de su familia por la Argentina durante los años de exilio. “En Argentina aprendí lo que es la solidaridad”, expresó Paz, lo que generó un aplauso generalizado entre los presentes.

El mandatario argentino, fiel a su estilo, tuvo un breve intercambio con Boric -su par chileno- y se tomó varias selfies con legisladores bolivianos dentro del recinto, en un clima distendido previo al inicio formal de la ceremonia.

La llegada de Paz Pereira al poder abre una nueva etapa política y económica en Bolivia. Su gobierno inicia en medio de una grave crisis financiera, con escasez de dólares y combustibles, alta inflación y un notorio aumento del costo de vida. 

En su mensaje inaugural, el presidente prometió impulsar un modelo de “capitalismo para todos”, con créditos accesibles para emprendedores y una reducción de aranceles para la importación de tecnología y vehículos.

En la semana previa a su asunción, el nuevo mandatario realizó una gira por Estados Unidos, donde se reunió con organismos multilaterales y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en busca de financiamiento y apoyo energético. 

Su entorno definió la visita como el comienzo de una “nueva etapa en la relación bilateral”, marcando distancia de las políticas de las últimas dos décadas.

Temas UruguayEcuadorParaguayChileBoliviaLa PazEstados UnidosEnergía
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para alinear la agenda de reformas

Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para alinear la agenda de reformas

Milei recibió al nuevo embajador de Estados Unidos y prepara su viaje a Miami para el America Business Forum

Milei recibió al nuevo embajador de Estados Unidos y prepara su viaje a Miami para el America Business Forum

La política es un ajedrez: el nuevo tablero de Milei y las resistencias de afuera y de adentro

La política es un ajedrez: el nuevo tablero de Milei y las resistencias de afuera y de adentro

Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Lisandro Catalán: “Sigo trabajando con Milei; los cargos son temporarios, los liderazgos no”

Lisandro Catalán: “Sigo trabajando con Milei; los cargos son temporarios, los liderazgos no”

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Milei presentó su plan ante empresarios en Nueva York

Milei presentó su plan ante empresarios en Nueva York

Comentarios