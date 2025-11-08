La política es un ajedrez: el nuevo tablero de Milei y las resistencias de afuera y de adentro

Especialmente por los dolores de arrastre, en el caso argentino se sabe que más allá de la estabilidad y de la necesidad de dólares están como tareas pendientes aquellas las que se refieren a la seguridad, la educación, la salud y la tecnología, más todo lo que habrán de tratar las Cámaras en Extraordinarias, como el Presupuesto 2026, una reforma laboral plena que será muy difícil de conseguir por la acción gremial (quizás se opte una vez más por hacer algo que sea “mejor que nada”, para que finalmente todo quede igual) y lo tributario en primera instancia, porque parece que a Milei no le da el cuero por ahora para ir por la reforma previsional, en un país urgido de inversiones para empujar el círculo virtuoso de la recuperación económica, la producción, la creación de empleo, la salida de la pobreza, etc.