El dólar cerró la semana en baja tras el feriado bancario: el oficial cayó $30 y terminó a $1.445

Tras la inactividad del Día del Bancario, el mercado cambiario retomó su actividad con una tendencia general a la baja. Este viernes, el dólar oficial registró una caída de $30 y alcanzó el valor más bajo desde las elecciones.
La divisa estadounidense terminó a $1.445 para la venta y a $1.395 para la compra en el Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró la semana con una baja del 2,55%, al ubicarse en $1.415.
En sintonía, el dólar "blue" también retrocedió y finalizó a $1.415, es decir, $25 menos que en la rueda anterior.
Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias y afirmó que se mantendrá hasta 2027
Esta semana, Javier Milei aseguró que mantendrá el actual esquema de bandas cambiarias al menos hasta el final de su gestión, aunque anticipó que “serán mucho más amplias” hacia el cierre de su mandato.
En una entrevista con el Financial Times, el mandatario libertario defendió su plan económico, se refirió al papel del Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero al país y expresó optimismo sobre un eventual retorno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito el próximo año. “Al menos hasta las elecciones de finales de 2027”, dijo Milei, al confirmar que las bandas se sostendrán con el objetivo de “moderar la volatilidad crónica de la Argentina”. Explicó que “están diseñadas para abrirse con el tiempo” y que llegará un momento en que “serán irrelevantes”.
Sobre el respaldo financiero del Tesoro estadounidense, el mandatario libertario lo calificó como una “medida sin precedentes” y aseguró que “intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio”. En ese contexto, lanzó una frase desafiante: “¿Qué creés que vale más? ¿El juicio de un experto exitoso con el respaldo del Tesoro norteamericano, como el señor Bessent, o el de un grupo de ineptos locales?”.
Milei también destacó que el resultado de las elecciones refuerza el optimismo oficial respecto de una reapertura de los mercados internacionales. “Estados Unidos decidió abiertamente liderar la región y lo celebro enormemente”, afirmó. Valoró el cambio de postura de Washington: “Antes ayudaban a quienes no eran aliados; hoy apoyan a quienes sí lo son. Me parece brillante”.
Por su parte, el Financial Times volvió a poner bajo la lupa la gestión económica de Milei, señalando que, si bien logró contener la inflación heredada, la actividad muestra signos de estancamiento. Según el diario, los fuertes recortes del gasto y las altas tasas de interés afectaron el crédito y el consumo, configurando un escenario desafiante para la recuperación.
En respuesta, Milei defendió su programa e insistió en que las reformas laborales y fiscales que enviará al Congreso nacional impulsarán la reactivación. Subrayó que su administración ya redujo 11 puntos del gasto público y proyecta llevarlo al 25% del PBI, con expectativas de un crecimiento del 7% al 10% anual a partir del próximo año, frente al 4% previsto para este.