El dólar cerró la semana en baja tras el feriado bancario: el oficial cayó $30 y terminó a $1.445

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario libertario defendió su plan económico, se refirió al papel del Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero al país y expresó optimismo sobre un eventual retorno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito el próximo año. “Al menos hasta las elecciones de finales de 2027”, dijo Milei, al confirmar que las bandas se sostendrán con el objetivo de “moderar la volatilidad crónica de la Argentina”. Explicó que “están diseñadas para abrirse con el tiempo” y que llegará un momento en que “serán irrelevantes”.