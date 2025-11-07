Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar cerró la semana en baja tras el feriado bancario: el oficial cayó $30 y terminó a $1.445

En el segmento paralelo, la divisa estadounidense acompañó la tendencia y cedió $25. ¿A cuánto se vendió?

DÓLAR. La divisa oficial registró una baja de $30. DÓLAR. La divisa oficial registró una baja de $30.
Hace 2 Hs

Tras la inactividad del Día del Bancario, el mercado cambiario retomó su actividad con una tendencia general a la baja. Este viernes, el dólar oficial registró una caída de $30 y alcanzó el valor más bajo desde las elecciones. 

La divisa estadounidense terminó a $1.445 para la venta y a $1.395 para la compra en el Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró la semana con una baja del 2,55%, al ubicarse en $1.415.

En sintonía, el dólar "blue" también retrocedió y finalizó a $1.415, es decir, $25  menos que en la rueda anterior.

El dólar cerró la semana en baja tras el feriado bancario: el oficial cayó $30 y terminó a $1.445

Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias y afirmó que se mantendrá hasta 2027

Esta semana, Javier Milei aseguró que mantendrá el actual esquema de bandas cambiarias al menos hasta el final de su gestión, aunque anticipó que “serán mucho más amplias” hacia el cierre de su mandato.

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario libertario defendió su plan económico, se refirió al papel del Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero al país y expresó optimismo sobre un eventual retorno de la Argentina a los mercados internacionales de crédito el próximo año. “Al menos hasta las elecciones de finales de 2027”, dijo Milei, al confirmar que las bandas se sostendrán con el objetivo de “moderar la volatilidad crónica de la Argentina”. Explicó que “están diseñadas para abrirse con el tiempo” y que llegará un momento en que “serán irrelevantes”.

Sobre el respaldo financiero del Tesoro estadounidense, el mandatario libertario lo calificó como una “medida sin precedentes” y aseguró que “intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio”. En ese contexto, lanzó una frase desafiante: “¿Qué creés que vale más? ¿El juicio de un experto exitoso con el respaldo del Tesoro norteamericano, como el señor Bessent, o el de un grupo de ineptos locales?”.

Milei también destacó que el resultado de las elecciones refuerza el optimismo oficial respecto de una reapertura de los mercados internacionales. “Estados Unidos decidió abiertamente liderar la región y lo celebro enormemente”, afirmó. Valoró el cambio de postura de Washington: “Antes ayudaban a quienes no eran aliados; hoy apoyan a quienes sí lo son. Me parece brillante”.

Por su parte, el Financial Times volvió a poner bajo la lupa la gestión económica de Milei, señalando que, si bien logró contener la inflación heredada, la actividad muestra signos de estancamiento. Según el diario, los fuertes recortes del gasto y las altas tasas de interés afectaron el crédito y el consumo, configurando un escenario desafiante para la recuperación.

En respuesta, Milei defendió su programa e insistió en que las reformas laborales y fiscales que enviará al Congreso nacional impulsarán la reactivación. Subrayó que su administración ya redujo 11 puntos del gasto público y proyecta llevarlo al 25% del PBI, con expectativas de un crecimiento del 7% al 10% anual a partir del próximo año, frente al 4% previsto para este.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar hoy: tras las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial cayó $40 en la semana

Dólar hoy: tras las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial cayó $40 en la semana

El dólar oficial registró una caída de $15: ¿a cuánto se vendió en la city tucumana?

El dólar oficial registró una caída de $15: ¿a cuánto se vendió en la city tucumana?

Dólar hoy: el oficial bajó por segunda rueda consecutiva y terminó a $1.475 en el Banco Nación

Dólar hoy: el oficial bajó por segunda rueda consecutiva y terminó a $1.475 en el Banco Nación

Las acciones argentinas extienden su racha alcista en Wall Street en el debut del nuevo gabinete

Las acciones argentinas extienden su racha alcista en Wall Street en el debut del nuevo gabinete

Gustavo Neffa: “La Argentina tiene que recomponer la microeconomía”

Gustavo Neffa: “La Argentina tiene que recomponer la microeconomía”

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Comentarios