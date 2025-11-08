Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

La megaestrella británica Dua Lipa encendió el estadio de River Plate este viernes 7 con el primero de sus dos shows en Argentina, en el marco de su gira mundial Radical Optimism Tour. Ante un estadio con entradas agotadas, la artista ofreció un espectáculo de nivel internacional, donde la lluvia intermitente solo añadió un tono épico a la velada.
La cantante conquistó al público con un show de alto voltaje, caracterizado por una producción impecable, elaboradas coreografías y un despliegue visual impactante. El setlist fue un recorrido enérgico por sus mayores éxitos, confirmando la sintonía absoluta con sus seguidores argentinos.
El repertorio en el Monumental incluyó los himnos de sus dos álbumes más populares y de su reciente trabajo. De Future Nostalgia, interpretó "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" y "Levitating". De su álbum debut: "New Rules". De Radical Optimism: "Houdini", "Training Season" e "Illusion".
El homenaje a Soda Stereo que paralizó el Monumental
El momento de mayor euforia llegó con la ya clásica "sorpresa" del show: el octavo tema, que la cantante suele reservar para un dueto o un homenaje local. En Buenos Aires, Dua Lipa optó por un gesto de profunda conexión con la cultura argentina: la interpretación de "De Música Ligera" de la icónica banda Soda Stereo.
El cover generó una gran ovación en todo el estadio. La conexión fue instantánea, con miles de fanáticos coreando el clásico de Gustavo Cerati junto a la estrella del pop. Allí, la cantante demostró su habilidad con el español (como ya lo hizo en otros momentos de su gira) y presentó la canción con un emotivo mensaje.
"Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto una canción diferente. Una canción del país donde estoy. Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte y esta canción siento que todos aquí la conocen. Si la conoces, canta conmigo. Esto es De Música Ligera", dijo para presentarla.