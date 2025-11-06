Secciones
EspectáculosFamosos

Dua Lipa ya está en Argentina: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

La cantante británica se presentará el 7 y 8 de noviembre en el estadio de River Plate.

Dua Lipa se presentará este viernes y sábado en el estadio de River Dua Lipa se presentará este viernes y sábado en el estadio de River
Hace 2 Hs

Dua Lipa ya está en la Argentina, tras aterrizar en Buenos Aires este miércoles en un vuelo proveniente de Nueva York, donde se encontraba con su futuro marido, Callum Turner. La cantante británica se prepara para dar dos shows este viernes y sábado en el Estadio de River Plate en el marco de su gira Radical Optimism Tour.

Esta es la tercera vez que la artista británica pisa suelo argentino. Su primera visita fue en 2017, cuando actuó como telonera de Coldplay en El Monumental, además de ofrecer un show en Vorterix. Su regreso en 2023 la encontró con dos fechas agotadas en el Campo Argentino de Polo como parte de su Future Nostalgia Tour. En esa ocasión, la artista paseó por la ciudad, visitó lugares icónicos como el Cementerio de Recoleta y la librería El Ateneo Gran Splendid.

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

Ahora, con su primera presentación solista en el estadio más grande de Sudamérica (con capacidad para 85.018 espectadores), marcará un nuevo hito en su relación con el público argentino. Se supo que durante el recital hará un recorrido por sus mayores éxitos como “Training Season”, “Houdini”, “Levitating”, “Don’t Start Now”, “Be The One”, entre otros temas. 

Dua Lipa ya está en Argentina: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

La transmisión en vivo del show de Dua Lipa en River de este sábado 8 de noviembre está a cargo de Flow. Cabe recordar que solo podrán acceder a esta emisión son los usuarios que tienen contratado este servicio de cable, con o sin decodificador. Ellos pueden seguir el recital en directo tanto por TV como en otros dispositivos por streaming.

Para ello, solo hace falta sintonizar el canal 605 a partir de las 21 por la aplicación. Luego, se podrá revivir el recital una vez terminado, puesto que después estará disponible entre los contenidos de Flow, como suele ocurrir con otros shows que transmite la empresa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital
6

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Más Noticias
El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Lista: Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Lista: Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Comentarios