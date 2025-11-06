Dua Lipa ya está en Argentina: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

Esta es la tercera vez que la artista británica pisa suelo argentino. Su primera visita fue en 2017, cuando actuó como telonera de Coldplay en El Monumental, además de ofrecer un show en Vorterix. Su regreso en 2023 la encontró con dos fechas agotadas en el Campo Argentino de Polo como parte de su Future Nostalgia Tour. En esa ocasión, la artista paseó por la ciudad, visitó lugares icónicos como el Cementerio de Recoleta y la librería El Ateneo Gran Splendid.