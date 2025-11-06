Dua Lipa ya está en la Argentina, tras aterrizar en Buenos Aires este miércoles en un vuelo proveniente de Nueva York, donde se encontraba con su futuro marido, Callum Turner. La cantante británica se prepara para dar dos shows este viernes y sábado en el Estadio de River Plate en el marco de su gira Radical Optimism Tour.
Esta es la tercera vez que la artista británica pisa suelo argentino. Su primera visita fue en 2017, cuando actuó como telonera de Coldplay en El Monumental, además de ofrecer un show en Vorterix. Su regreso en 2023 la encontró con dos fechas agotadas en el Campo Argentino de Polo como parte de su Future Nostalgia Tour. En esa ocasión, la artista paseó por la ciudad, visitó lugares icónicos como el Cementerio de Recoleta y la librería El Ateneo Gran Splendid.
Ahora, con su primera presentación solista en el estadio más grande de Sudamérica (con capacidad para 85.018 espectadores), marcará un nuevo hito en su relación con el público argentino. Se supo que durante el recital hará un recorrido por sus mayores éxitos como “Training Season”, “Houdini”, “Levitating”, “Don’t Start Now”, “Be The One”, entre otros temas.
Dua Lipa ya está en Argentina: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming
La transmisión en vivo del show de Dua Lipa en River de este sábado 8 de noviembre está a cargo de Flow. Cabe recordar que solo podrán acceder a esta emisión son los usuarios que tienen contratado este servicio de cable, con o sin decodificador. Ellos pueden seguir el recital en directo tanto por TV como en otros dispositivos por streaming.
Para ello, solo hace falta sintonizar el canal 605 a partir de las 21 por la aplicación. Luego, se podrá revivir el recital una vez terminado, puesto que después estará disponible entre los contenidos de Flow, como suele ocurrir con otros shows que transmite la empresa.