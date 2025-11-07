El esperado regreso de Dua Lipa a Buenos Aires revolucionó a Buenos Aires y puso a la cantante británica-albanesa en el foco de atención. Tres años después de su impactante debut en el Campo Argentino de Polo, la artista eligió nuevamente a Argentina como una parada clave de su aclamada gira Radical Optimism Tour. En el punto álgido de su carrera y con una base de seguidores en constante crecimiento, muchos buscan conocer detalles de su vida. ¿Qué siginifica su nombre?
La cantante británica es considerada una de las más exitosas del momento y aunque sea difícil de creer, su nombre completo es Dua Lipa. Ella solo usa su apellido paterno y es una composición perfecta para la artista que este viernes y sábado se presentará en el estadios Monumental de Núñez.
¿Cuál es el nombre completo de Dua Lipa y qué significa?
Dua Lipa nació en Wetminster, en Londres, y es la primogénita de un matrimonio albano-kosovares que en el momento de su nacimiento estaban refugiados en Reino Unido. La artista contó que durante su infancia y adolescencia se avergonzaba de su nombre, algo que definitivamente cambió con el correr del tiempo.
El nombre de Dua puede tener dos significados. El primero de ellos es “oración” en árabe, sin embargo, esta respuesta poco se acerca al verdadero significado que los padres de la cantante de Cold Heart le dieron al nombre, ya que el segundo significado es el que define la esencia de la compositora británica, el cual es “amor” en albanés. En resumen, Dua Lipa es su nombre completo y también su nombre artístico, perfecto para una estrella musical.