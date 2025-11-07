¿Cuál es el nombre completo de Dua Lipa y qué significa?

El nombre de Dua puede tener dos significados. El primero de ellos es “oración” en árabe, sin embargo, esta respuesta poco se acerca al verdadero significado que los padres de la cantante de Cold Heart le dieron al nombre, ya que el segundo significado es el que define la esencia de la compositora británica, el cual es “amor” en albanés. En resumen, Dua Lipa es su nombre completo y también su nombre artístico, perfecto para una estrella musical.