Secciones
CulturaMúsica

¿Cuál es el nombre completo de Dua Lipa y qué significa?

La cantante británica-albanesa está en Argetina y dará dos shows en el estadio Monumental.

Dua Lipa dará dos shows en Buenos Aires Dua Lipa dará dos shows en Buenos Aires
Hace 3 Hs

El esperado regreso de Dua Lipa a Buenos Aires revolucionó a Buenos Aires y puso a la cantante británica-albanesa en el foco de atención. Tres años después de su impactante debut en el Campo Argentino de Polo, la artista eligió nuevamente a Argentina como una parada clave de su aclamada gira Radical Optimism Tour. En el punto álgido de su carrera y con una base de seguidores en constante crecimiento, muchos buscan conocer detalles de su vida. ¿Qué siginifica su nombre?

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona

La cantante británica es considerada una de las más exitosas del momento y aunque sea difícil de creer, su nombre completo es Dua Lipa. Ella solo usa su apellido paterno y es una composición perfecta para la artista que este viernes y sábado se presentará en el estadios Monumental de Núñez.

¿Cuál es el nombre completo de Dua Lipa y qué significa?

Dua Lipa nació en Wetminster, en Londres, y es la primogénita de un matrimonio albano-kosovares que en el momento de su nacimiento estaban refugiados en Reino Unido. La artista contó que durante su infancia y adolescencia se avergonzaba de su nombre, algo que definitivamente cambió con el correr del tiempo. 

El nombre de Dua puede tener dos significados. El primero de ellos es “oración” en árabe, sin embargo, esta respuesta poco se acerca al verdadero significado que los padres de la cantante de Cold Heart le dieron al nombre, ya que el segundo significado es el que define la esencia de la compositora británica, el cual es “amor” en albanés. En resumen, Dua Lipa es su nombre completo y también su nombre artístico, perfecto para una estrella musical.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Comentarios