Susto por la rotura de un caño de gas en la avenida Solano Vera

Bomberos, personal municipal y técnicos de la empresa Naturgy (ex Gasnor) trabajaron en el lugar para controlar la fuga y garantizar la seguridad. “Una retroexcavadora dañó un caño de gas y continuamos trabajando en la zona junto a Bomberos y personal de la Municipalidad”, dijo Verónica Argañaraz, directora de Comunicación de Naturgy. Explicó que, como primera medida, “se procedió a vallar el área afectada para mantener alejados a los transeúntes y vehículos mientras las cuadrillas realizaban las tareas de reparación”. “Estamos trabajando para prensar los dos extremos de los caños. Este venteo que se está produciendo no es peligroso”, aclaró Argañaraz. “Hacemos el vallado para que los vecinos puedan circular y trabajar con tranquilidad”.