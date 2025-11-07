Pérdida de gas en Solano Vera: "El venteo que se está produciendo no es peligroso”

Una importante pérdida de gas registrada este viernes en la avenida Solano Vera al 1000, en Yerba Buena, generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona. El incidente se produjo durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una retroexcavadora municipal dañó un caño principal de gas, provocando un fuerte escape que pudo percibirse a varias cuadras.
Bomberos, personal municipal y técnicos de la empresa Naturgy (ex Gasnor) trabajaron en el lugar para controlar la fuga y garantizar la seguridad.
“Una retroexcavadora dañó un caño de gas y continuamos trabajando en la zona junto a Bomberos y personal de la Municipalidad”, confirmó Verónica Argañaraz, directora de Comunicación de Naturgy, en diálogo con la prensa local.
La vocera explicó que, como primera medida, “se procedió a vallar el área afectada para mantener alejados a los transeúntes y vehículos mientras las cuadrillas realizan las tareas de reparación”.
“Estamos trabajando para prensar los dos extremos de los caños. Este venteo que se está produciendo no es peligroso”, aclaró Argañaraz. “Hacemos el vallado para que los vecinos puedan circular y trabajar con tranquilidad”.
La pérdida fue contenida en aproximadamente una hora. Técnicos especializados lograron cerrar el flujo y comenzar la reparación del conducto dañado.
“Esto no va a afectar el suministro de los usuarios de la zona”, aseguró la representante de Naturgy, quien destacó la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Evacuación preventiva y tensión en la zona
El fuerte olor a gas motivó la evacuación preventiva de vecinos y comercios cercanos, mientras los bomberos arrojaban agua sobre el área afectada para visualizar la fuga y evitar el recalentamiento del caño.
Vecinos manifestaron su preocupación por la falta de planificación en las obras públicas. “Hace más de una hora que está el corte. No tenían plano, no saben por dónde pasan los caños. Es una inoperancia total”, declaró una comerciante a medios locales.
Por su parte, el director de Obras Públicas de Yerba Buena, Héctor Soyasín, señaló que el caño no llegó a cortarse, pero sí resultó dañado. “Inmediatamente se dio aviso a Naturgy, que ya está trabajando en la reparación”, explicó.
El tránsito vehicular y peatonal permanece restringido por razones de seguridad, mientras las cuadrillas continúan los trabajos de control y monitoreo del área.
“No es recomendable circular por la vereda, es una zona peligrosa”, advirtió Soyasín.
Situación controlada
Pasadas las 14 horas, las autoridades confirmaron que el escape estaba controlado y que no existía riesgo para los vecinos. Naturgy informó que continuará con las tareas de sellado y verificación del sistema durante las próximas horas para garantizar la normalización total.
El hecho, aunque sin heridos, reavivó el debate sobre la coordinación entre las obras públicas municipales y las empresas de servicios, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como Yerba Buena.
La voz del Municipio
El secretario de Obras Públicas municipal, Esteban Auad, explicó que el hecho se produjo mientras se intervenía la red de servicios.
“Lamentablemente se produjo una rotura en una cañería de gas que estaba siendo intervenida como parte de las obras. Es un incidente que puede ocurrir, pero ya se tomaron todas las medidas de prevención necesarias”, afirmó el funcionario.
Auad indicó que se realizó un trabajo de estrangulamiento en la zona dañada y que las cuadrillas de Gasnor continuarán con la reparación definitiva en las próximas horas.
“Por precaución, también se efectuó un corte de energía en el área afectada. Todo el personal técnico trabaja para garantizar la seguridad y continuar con las tareas en los próximos días”, agregó.
En el lugar siguen trabajando bomberos, técnicos de Gasnor y personal de Edet, quienes llevan adelante tareas de control, monitoreo y supervisión para evitar nuevos riesgos.
El funcionario municipal pidió calma a la comunidad y subrayó que la situación está bajo control: “Entendemos la preocupación de los vecinos, pero se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias. Pedimos comprensión mientras se completan las tareas de reparación”, sostuvo Auad.