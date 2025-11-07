Pérdida de gas en Solano Vera: "El venteo que se está produciendo no es peligroso”

Una importante pérdida de gas registrada este viernes en la avenida Solano Vera al 1000, en Yerba Buena, generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona. El incidente se produjo durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una retroexcavadora municipal dañó un caño principal de gas, provocando un fuerte escape que pudo percibirse a varias cuadras.