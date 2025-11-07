Yerba Buena: repararon la fuga de gas en la avenida Solano Vera

Una importante pérdida de gas se registró este viernes en la avenida Solano Vera al 1000, en Yerba Buena. El incidente se produjo durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una retroexcavadora municipal dañó un caño principal de gas, provocando un fuerte escape que pudo percibirse a varias cuadras.
Desde la empresa Naturgy informaron que no hubo personas afectadas y que la cañería ya fue completamente reparada.
“El equipo técnico tomó las medidas precautorias necesarias para aislar la pérdida y proteger a los usuarios”, señalaron a través de un comunicado. Además, destacaron que, gracias a los protocolos de seguridad de la compañía, la continuidad del servicio no se vio afectada.
También la compañía recordó la importancia de tomar medidas preventivas antes de realizar obras o excavaciones, con el objetivo de evitar daños en la red de gas.
Antes de iniciar cualquier trabajo, es necesario conocer la ubicación de las cañerías subterráneas. “Quien realice una excavación debe saber de antemano el área y la ubicación de los caños de gas para tomar las medidas correspondientes y elaborar un mapa de la red”, explicaron.
Según la empresa, la mayoría de los incidentes se producen por falta de planificación, por lo que insistieron en que es obligatorio solicitar los planos a la distribuidora antes de excavar. De esta manera, además de facilitar el trabajo, se pueden prevenir riesgos y daños en el servicio.
También recordaron que, durante las obras, pueden ocurrir derrumbes, accidentes por el tránsito o por el uso de herramientas, y que en el caso de las excavaciones existe peligro de intoxicación, asfixia o explosiones por presencia de gas.