Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Una importante pérdida de gas registrada este viernes en la avenida Solano Vera al 1000, en Yerba Buena, generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona. El incidente ocurrió durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una máquina municipal habría perforado un caño principal de gas, lo que obligó a intervenir de inmediato a personal de bomberos y de la empresa Gasnor.