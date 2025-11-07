Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Una importante pérdida de gas registrada este viernes en la avenida Solano Vera al 1000, en Yerba Buena, generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona. El incidente ocurrió durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una máquina municipal habría perforado un caño principal de gas, lo que obligó a intervenir de inmediato a personal de bomberos y de la empresa Gasnor.
El escape se produjo alrededor del mediodía y el olor a gas se percibía a varias cuadras a la redonda. Los bomberos acordonaron el área y arrojaron agua sobre la zona afectada para hacer visible la pérdida y evitar el recalentamiento del caño, mientras técnicos de Gasnor trabajaban para controlar la fuga.
“Se reventaron unos caños de gas”, confirmó a Buen Día, el programa de LGPlay, un inspector vial a los medios locales, mientras se observaba una densa emisión de gas en la zona donde se realizaban las excavaciones. Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por la falta de planificación en las obras y la demora en contener la situación.
“Hace más de una hora que está ese corte. No tenían plano, no saben por dónde pasan los caños. Es una inoperancia total”, señaló Viviana C., comerciante del lugar, en declaraciones a La Gaceta.
El director de Obras Públicas de Yerba Buena, Héctor Soyasín, explicó que el incidente ocurrió cuando una máquina lastimó un caño durante los trabajos. “No se llegó a cortar el caño, se lo lastimó. Inmediatamente se dio aviso a Gasnor, que ya está trabajando en la reparación”, indicó. También confirmó que el tránsito peatonal y vehicular permanece restringido por razones de seguridad.
“No es recomendable circular por la vereda, es una zona peligrosa”, advirtió el funcionario.
Gasnor, por su parte, envió cuadrillas técnicas para evaluar el daño y realizar el cierre del flujo de gas en el sector afectado. La empresa aún no emitió un comunicado oficial sobre la magnitud del escape ni el tiempo estimado de reparación.
El hecho provocó preocupación generalizada entre los vecinos, que reportaron el olor a gas incluso a dos cuadras del lugar del incidente. Por precaución, varios comercios apagaron las luces y cerraron sus puertas hasta que la situación fuera controlada.
Contexto del incidente
El escape de gas se produjo en medio de las obras de ensanchamiento de la avenida Solano Vera, una de las arterias más transitadas del oeste tucumano, que conecta Yerba Buena con El Manantial y San Miguel de Tucumán. Las tareas comenzaron esta semana y forman parte de un plan de reordenamiento vial impulsado por el municipio.
Vecinos y comerciantes venían manifestando reclamos por la falta de información y coordinación durante las obras, que ya habían tenido un episodio similar con una rotura de caños dos días antes.
Medidas de seguridad
Bomberos y Defensa Civil recomendaron:
Evitar circular por la zona de Solano Vera y Ramón Carrillo.
No encender artefactos eléctricos cercanos al área afectada.
Mantener las ventanas abiertas y comunicarse con las autoridades ante cualquier olor fuerte a gas.