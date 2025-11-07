Secciones
LG PlayBuen día

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

El incidente ocurrió durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una máquina municipal habría perforado un caño principal de gas.

Hace 2 Hs

Una importante pérdida de gas registrada este viernes en la avenida Solano Vera al 1000, en Yerba Buena, generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona. El incidente ocurrió durante los trabajos de ensanchamiento de la calzada, cuando una máquina municipal habría perforado un caño principal de gas, lo que obligó a intervenir de inmediato a personal de bomberos y de la empresa Gasnor.

El escape se produjo alrededor del mediodía y el olor a gas se percibía a varias cuadras a la redonda. Los bomberos acordonaron el área y arrojaron agua sobre la zona afectada para hacer visible la pérdida y evitar el recalentamiento del caño, mientras técnicos de Gasnor trabajaban para controlar la fuga.

Gasnor envió cuadrillas técnicas para evaluar el daño y realizar el cierre del flujo de gas en el sector afectado. Gasnor envió cuadrillas técnicas para evaluar el daño y realizar el cierre del flujo de gas en el sector afectado.

“Se reventaron unos caños de gas”, confirmó a Buen Día, el programa de LGPlay, un inspector vial a los medios locales, mientras se observaba una densa emisión de gas en la zona donde se realizaban las excavaciones. Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por la falta de planificación en las obras y la demora en contener la situación.

“Hace más de una hora que está ese corte. No tenían plano, no saben por dónde pasan los caños. Es una inoperancia total”, señaló Viviana C., comerciante del lugar, en declaraciones a La Gaceta.

El director de Obras Públicas de Yerba Buena, Héctor Soyasín, explicó que el incidente ocurrió cuando una máquina lastimó un caño durante los trabajos. “No se llegó a cortar el caño, se lo lastimó. Inmediatamente se dio aviso a Gasnor, que ya está trabajando en la reparación”, indicó. También confirmó que el tránsito peatonal y vehicular permanece restringido por razones de seguridad.

“No es recomendable circular por la vereda, es una zona peligrosa”, advirtió el funcionario.

Gasnor, por su parte, envió cuadrillas técnicas para evaluar el daño y realizar el cierre del flujo de gas en el sector afectado. La empresa aún no emitió un comunicado oficial sobre la magnitud del escape ni el tiempo estimado de reparación.

El hecho provocó preocupación generalizada entre los vecinos, que reportaron el olor a gas incluso a dos cuadras del lugar del incidente. Por precaución, varios comercios apagaron las luces y cerraron sus puertas hasta que la situación fuera controlada.

Contexto del incidente

El escape de gas se produjo en medio de las obras de ensanchamiento de la avenida Solano Vera, una de las arterias más transitadas del oeste tucumano, que conecta Yerba Buena con El Manantial y San Miguel de Tucumán. Las tareas comenzaron esta semana y forman parte de un plan de reordenamiento vial impulsado por el municipio.

Vecinos y comerciantes venían manifestando reclamos por la falta de información y coordinación durante las obras, que ya habían tenido un episodio similar con una rotura de caños dos días antes.

Medidas de seguridad

Bomberos y Defensa Civil recomendaron:

Evitar circular por la zona de Solano Vera y Ramón Carrillo.

No encender artefactos eléctricos cercanos al área afectada.

Mantener las ventanas abiertas y comunicarse con las autoridades ante cualquier olor fuerte a gas.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Comentarios