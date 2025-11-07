Fiesta en la Plaza Temática: folklore y shows gratis el Día de la Tradición

El Día de la Tradición no fue declarado un feriado nacional, pero la Municipalidad de San Miguel de Tucumán no lo dejará pasar desapercibido. Por eso se anunció una gran fiesta en la que el bombo, el poncho y los gauchos serán los protagonistas. La convocatoria fue hecha para el lunes 10 de noviembre en la Plaza Temática en la esquina de Congreso y San Lorenzo.
La Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad celebrará el Día de la Tradición y para ello invitó a los vecinos y paseantes a disfrutar de una tarde llena de música y folklore en la Plaza Temática. A partir de las 18, se rendirá homenaje a las costumbres y las danzas locales que forman parte de la identidad argentina.
Shows gratuitos por el Día de la Tradición
Durante el evento, academias de los cuatro centros culturales municipales compartirán sobre el escenario coreografías y espectáculos representativos de nuestras tradiciones. Actuarán Chakay Manta, Lunita Tucumana y Del Tiempo I’ Ñaupa, representando a la Casa de la Cultura; Viejo Vizcacha, del Centro Cultural Mercedes Sosa; Santos Vega y La Donosa, del Centro Cultural Don Bosco; y Sentir Norteño, Jardín de la República y los integrantes de la academia Viejo Vizcacha que ensayan en la Casa del Bicentenario.
Además, cada agrupación contará con un stand propio donde se exhibirán trabajos y actividades que realizan a lo largo del año. Será una tarde de encuentro, música y baile que invita a celebrar nuestras raíces y mantener vivas las tradiciones populares.
También la Dirección del Adulto Mayor tendrá su propio festejo por el Día de la Tradición con música y danzas típicas. La sede de la avenida Adolfo de la Vega 505 tendrá talleres de folclore, bombo y tango para hacer honor a la tradición. Los interesados en participar podrán formar parte de una mateada comunitaria.
Por qué se celebra el Día de la Tradición
El Día de la Tradición se celebra todos los 10 de noviembre en nuestro país, en conmemoración del nacimiento en 1834 del escritor y periodista José Hernández, quien es una de las figuras más representativas de nuestra cultura nacional.
A través de su escritura, inmortalizada en el “Martín Fierro” y “La vuelta de Martín Fierro”, describió la vida del gaucho, sus costumbres, experiencias y lenguaje.
El Gaucho Martín Fierro es una obra lírica que se ubica en la cumbre de la literatura gauchesca. Retrata la experiencia de este gaucho en los tiempos después de la independencia de nuestro país, donde la Argentina transitaba una etapa de reorganización política y económica que lo ubicó entre la civilización y el campo abierto.