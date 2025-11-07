Fiesta en la Plaza Temática: folklore y shows gratis el Día de la Tradición

El Día de la Tradición no fue declarado un feriado nacional, pero la Municipalidad de San Miguel de Tucumán no lo dejará pasar desapercibido. Por eso se anunció una gran fiesta en la que el bombo, el poncho y los gauchos serán los protagonistas. La convocatoria fue hecha para el lunes 10 de noviembre en la Plaza Temática en la esquina de Congreso y San Lorenzo.