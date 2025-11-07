Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

“Todas las líneas de colectivos son un desastre”, sentencia Adriana mientras espera el 102 en una parada de la capital. Su enojo resume el clima que se repite este viernes en las calles, durante una nueva jornada de paro del transporte urbano. La mujer cuenta que viaja todos los días, de lunes a viernes, y que la espera “rara vez baja de 45 minutos”. “A veces una hora, o más. No tienen aire, los asientos están rotos. Y encima el boleto es carísimo. Es una vergüenza”, agrega.