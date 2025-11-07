El Pre Cosquín se vivirá en Tucumán: convocatoria a artistas folklóricos que quieran participar del festival cordobés

El escenario del Festival de Cosquín se convierte muy temprano en la vida de un artista folklórico en una aspiración lejana. Pero la organización del evento en conjunto con el Ente Tucumán Turismo, abrieron la posibilidad a los tucumanos de acercarse al gran escenario de la Plaza Próspero Molina que cada año reúne a cientos de artistas.
Quienes alguna vez hayan soñado con pisar las tablas del mismo espacio en el que las figuras más grandes del folklore argentino se presentaron, tendrán una oportunidad. El gran evento musical será en enero, entre el sábado 24 y el domingo 1 de febrero. Pero la previa pasará por Tucumán meses antes para llevarse lo mejor del folklore local.
Tucumán, sede del Pre Cosquín
La Secretaría de Estado de Comunicación Pública de la Provincia anunció que Tucumán será sede del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín. El objetivo de la convocatoria es brindar un espacio en el camino que conduce al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Córdoba.
Músicos, cantantes y bailarines tucumanos tendrán las mismas oportunidades de inscripción y participación sin necesidad de trasladarse a otras provincias. “Queremos que nuestros artistas tengan las mismas posibilidades que cualquier otro participante del país y que puedan cumplir el sueño de llegar al escenario de Cosquín”, sostuvo Humerto Salazar, presidente del Ente Cultural.
¿Cómo inscribirse al Pre Cosquín en Tucumán?
El Pre Cosquín es la instancia de selección de los mejores artistas y de las propuestas más innovadoras del folklore argentino. En esta instancia se convocan a bailarines, músicos y cantantes tanto solistas como en dúos y bandas. Son 17 las categorías a las que podrán aplicar para demostrar su talento.
Las inscripciones iniciaron el 3 de noviembre y estarán abiertas hasta el lunes 10 mediante un formulario online (link al final de la nota). El casting se realizará en la Usina Cultural ubicada en el Espacio Cultural Don Bosco –avenida Mitre 396, esquina San Juan– el 5 y 7 de diciembre de forma presencial.
Con esta incorporación, Tucumán reafirma su compromiso con el desarrollo artístico y la difusión del folklore argentino, consolidándose como una de las provincias con mayor movimiento cultural del país.
Las categorías para participar de la selección son: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal; solista instrumental y conjunto instrumental; solista de malambo masculino y femenino y conjunto de malambo; pareja de baile tradicional y estilizada; conjunto de baile folklórico y canción inédita.
Además, fuera de certamen, se reconocerán los siguientes apartados: mejor coreógrafo, mejor participante en música, mejor participante en danza y mejor puesta en escena.
-
Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5s_8eha3_DsXzM5WL5W08Wq0jgL7fngTfjb5CPCSIJIRJnw/viewform
Reglamento: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://enteculturaltucuman.gob.ar/gestor/wp-content/uploads/2025/10/REGLAMENTO-PRE-COSQUIN-2025-2026-ULT.-1-2.pdf