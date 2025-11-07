Secciones
Conflicto en el transporte: esta tarde se definirá si sigue el paro de colectivos en la capital

Representantes de Aetat, el municipio y concejales retomaron el diálogo para destrabar la crisis.

En medio del prolongado conflicto del transporte público que afecta a la capital, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán fue escenario de una reunión clave entre autoridades municipales, ediles y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). El encuentro, encabezado por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, dejó un clima de moderado optimismo entre las partes.

El vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, sostuvo que las negociaciones avanzan “acercando posiciones” y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo durante la jornada. “Tenemos la esperanza de que, con la intermediación del presidente del Concejo Deliberante, podamos darle tranquilidad a los usuarios y a los trabajadores del sector, que representan más de 1.000 fuentes de empleo. Estamos en el rumbo correcto, aunque todavía no llegamos al objetivo”, señaló.

Además, el empresario anticipó que por la tarde se retomarán las negociaciones en un cuarto intermedio que, según dijo, “será definitorio”. Y agregó: “Si llegamos a un acuerdo, nos reuniremos con el gremio y levantaremos las suspensiones”.

Por su parte, Juri resaltó la “buena disposición” de todos los actores involucrados y aseguró que la mesa de trabajo avanza hacia un “principio de solución”. “Fue una reunión muy positiva y extensa. No sólo se discutió el aspecto tarifario o los aportes, sino también cuestiones estructurales para alcanzar una salida definitiva. Esto se soluciona en base al diálogo”, enfatizó.

En tanto, la secretaria de Gobierno del municipio capitalino, Camila Giuliano, remarcó que el foco de la discusión estuvo puesto en los usuarios del servicio. “Lo principal para el Ejecutivo municipal y para el Concejo son los pasajeros. Estamos analizando distintas alternativas que permitan garantizar la continuidad del transporte y mejorar su funcionamiento”, indicó.

Las conversaciones continuarán esta tarde, con la expectativa de que el diálogo permita poner fin al conflicto que mantiene en vilo a miles de tucumanos que dependen del servicio de colectivos en la capital.

