Cuál es el horario ideal para hacer ejercicio y reducir el azúcar en sangre

Conoce qué dicen los estudios sobre el impacto del ejercicio matutino vs. vespertino en el control del azúcar en sangre.

El control de los niveles de glucosa en sangre se vuelve una tarea más compleja con el paso de los años. Factores inherentes al envejecimiento, como la disminución de la actividad física, la variación hormonal y la pérdida de masa muscular, incrementan significativamente el riesgo de desarrollar diabetes o de enfrentar dificultades en el manejo glucémico. 

A pesar de estos desafíos, las personas mayores disponen de herramientas esenciales para estabilizar el azúcar en sangre y resguardar su salud a largo plazo. Este proceso se sustenta en tres pilares fundamentales: la dieta, la medicación prescrita y la actividad física regular. En relación con el ejercicio, surge una pregunta clave: ¿cuál es el momento ideal del día para optimizar el control de la glucosa en sangre?

¿A qué hora debemos hacer ejercicio para mejorar el control de azúcar en sangre?


Las personas que intentan controlar sus niveles de azúcar en la sangre podrían hacer mejor en hacer ejercicio por la noche, sugiere un estudio reciente. El ejercicio realizado entre las 18 y la medianoche pareció ser mejor para controlar los niveles de azúcar en la sangre durante todo el día, según los resultados, que se publicaron en la edición del 10 de junio de la revista Obesity.

Esto fue particularmente cierto en las personas con el tipo de regulación deficiente del azúcar en la sangre asociada con la diabetes, señalaron los investigadores. 

Los resultados muestran que los médicos “deben considerar el momento óptimo del día para mejorar la efectividad de los programas de ejercicio y actividad física que recetan”, planteó el investigador Jonatan Ruiz, profesor de actividad física y salud de la Universidad de Granada, en España.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 186 adultos con sobrepeso y obesidad y monitorizaron su actividad y sus niveles de glucosa en sangre durante dos semanas utilizando dispositivos portátiles.

Las personas se clasificaron en función de cuándo acumulaban más del 50% de la actividad física moderada a vigorosa de cada día: “mañana” de 6 al mediodía, “tarde” de mediodía hasta las18 y “noche” de 18 a la medianoche.

Algunos fueron categorizados como "mixtos" si ninguna ventana de tiempo definida representaba más de la mitad de su ejercicio diario, y otros fueron marcados como "inactivos" si no hacían ningún ejercicio de moderado a vigoroso.

Los que hacían ejercicio por la noche eran más propensos a tener niveles más bajos de azúcar en la sangre durante el día, la noche y en general, sobre todo si tenían una regulación de la glucosa deteriorada, muestran los resultados. El patrón fue el mismo tanto para hombres como para mujeres.

