Cuál es el horario ideal para hacer ejercicio y reducir el azúcar en sangre

Las personas que intentan controlar sus niveles de azúcar en la sangre podrían hacer mejor en hacer ejercicio por la noche, sugiere un estudio reciente. El ejercicio realizado entre las 18 y la medianoche pareció ser mejor para controlar los niveles de azúcar en la sangre durante todo el día, según los resultados, que se publicaron en la edición del 10 de junio de la revista Obesity.