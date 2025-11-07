Susto en la Casa Blanca: un ejecutivo farmacéutico se desmayó en plena conferencia de Donald Trump

Un tenso momento se vivió en el Despacho Oval cuando Gordon Findlay, ejecutivo de la industria farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó frente al presidente estadoubidense Donald Trump en plena conferencia sobre la reducción de los precios de populares medicamentos para bajar de peso.
El incidente quedó registrado en un video difundido en la red social X, donde se observa el desconcierto de los presentes. David Ricks, director ejecutivo de Eli Lilly, la otra compañía involucrada en el acuerdo con el gobierno estadounidense, se acercó al empresario y le preguntó, visiblemente sorprendido por su expresión: “¿Estás bien, Gordon?, ¿estás bien?”.
Hasta el momento, se desconoce la causa del colapso del ejecutivo.
Durante la conferencia, Trump anunció un acuerdo con las empresas Eli Lilly y Novo Nordisk, que permitirá a ambas tener mayor acceso a los programas públicos de salud Medicare y Medicaid, destinados a personas mayores y ciudadanos de bajos ingresos en Estados Unidos.
Según explicó el mandatario, los consumidores pagarán entre 245 y 350 dólares al mes por medicamentos para el tratamiento de la obesidad, incluidos Wegovy y Zepbound. Actualmente, muchos de los fármacos GLP-1, utilizados tanto para la diabetes como para el control del peso, superan los 1000 dólares mensuales sin seguro ni descuentos, de acuerdo con un informe de BBC, reprodujo La Nación.
Minutos después, el propio mandatario norteamericano se refirió al episodio: “Uno de los representantes de las compañías, de una de estas compañías, se mareó un poco. Vimos que se desmayó, y está bien. Acaban de enviarlo afuera, y tiene médicos aquí. Pero está bien”, declaró Trump.
Bajo la política de “nación más favorecida”, que busca equiparar los precios de los medicamentos estadounidenses con los más bajos del mercado internacional, Trump ha intensificado la presión sobre las farmacéuticas para que reduzcan sus costos.
La administración calificó además a la obesidad como “el principal factor de riesgo de enfermedades crónicas” en Estados Unidos, en el marco de su nueva estrategia sanitaria.