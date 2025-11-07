Susto en la Casa Blanca: un ejecutivo farmacéutico se desmayó en plena conferencia de Donald Trump

Según explicó el mandatario, los consumidores pagarán entre 245 y 350 dólares al mes por medicamentos para el tratamiento de la obesidad, incluidos Wegovy y Zepbound. Actualmente, muchos de los fármacos GLP-1, utilizados tanto para la diabetes como para el control del peso, superan los 1000 dólares mensuales sin seguro ni descuentos, de acuerdo con un informe de BBC, reprodujo La Nación.