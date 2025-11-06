EEUU reducirá un 10% los vuelos en importantes aeropuertos por el cierre del Gobierno de Trump

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó que publicará una lista de aeropuertos donde reducirá vuelos durante el cierre del Gobierno de Donald Trump. El administrador de la agencia, Bryan Bedford, confirmó que la FAA anunciará los 40 “mercados de alto volumen” donde reducirá los vuelos en un 10%, antes de que los recortes entren en vigor el viernes.