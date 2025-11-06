El nuevo alcalde de Nueva York desafió a Trump y dijo que no se dejará “intimidar” por sus amenazas

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que no se dejará “intimidar” por las posibles amenazas del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, y aseguró que será “el alcalde de todos, incluyendo de los judíos” que no lo votaron.
“Sus amenazas son inevitables”, dijo Mamdani, de 34 años, en una entrevista con Good Morning America. Y agregó: “Esto no tiene nada que ver con la seguridad, tiene que ver con la intimidación”.
El mandatario electo cuestionó además los motivos detrás de las advertencias de Trump. “Si fuera por seguridad, el presidente Trump amenazaría con desplegar a la Guardia Nacional en los 10 principales estados del crimen, ocho de los cuales están liderados por los republicanos. Pero debido a eso, en realidad no lo hará”, sostuvo.
“Seré el alcalde de todos”
Durante la entrevista, Mamdani reafirmó su compromiso con toda la ciudadanía neoyorquina: “Seré el alcalde de todos, incluyendo a los judíos que votaron por nosotros y a quienes no. Mi responsabilidad es con los 8,5 millones de neoyorquinos”.
El dirigente, identificado como socialista democrático, celebró su triunfo electoral como un hecho histórico. “Anoche hicimos historia. Me enorgullece estar aquí como alcalde electo de la ciudad más grande del mundo”, expresó.
“El 1 de enero, cuando celebremos la toma de posesión de la nueva administración, también celebraremos una nueva era para nuestra ciudad”, completó.
Un resultado histórico
La victoria de Mamdani, de 34 años, se produjo en el marco de una participación récord en las urnas: más de dos millones de votantes acudieron a las urnas el martes, siendo la primera vez desde 1969 que una elección a la alcaldía supera ese umbral. Con su triunfo, Mamdani se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primer musulmán en ocupar el cargo.
El nuevo alcalde calificó su victoria como un “mandato” para impulsar la agenda de asequibilidad “más ambiciosa” en décadas. Entre sus primeras medidas, propuso aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos y elevar el impuesto corporativo del 7,25% al 11,5%.
“Estas cosas juntas recaudan alrededor de 9 mil millones de dólares, lo que paga con creces la agenda económica y también comienza a hacer que nuestra ciudad sea a prueba de Trump”, explicó y adelantó que parte de esos fondos se destinarán a financiar su proyecto de cuidado infantil universal, una de las políticas insignia de su programa.