El nuevo alcalde de Nueva York desafió a Trump y dijo que no se dejará “intimidar” por sus amenazas

Un resultado histórico

La victoria de Mamdani, de 34 años, se produjo en el marco de una participación récord en las urnas: más de dos millones de votantes acudieron a las urnas el martes, siendo la primera vez desde 1969 que una elección a la alcaldía supera ese umbral. Con su triunfo, Mamdani se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primer musulmán en ocupar el cargo.