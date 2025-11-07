Los humanos cada vez más cerca de Marte: la NASA lanzará su potente cohete New Glenn este domingo

¿Queda mucho para que los humanos se trasladen a Marte? Sin dudas, no tanto. Mientras la NASA prepara la primera misión tripulada de alunizaje en su programa de Artemis 3, que en el último tiempo se retrasó para 2027, también allana el camino para una visita más alejada, a unos 225 millones de km al Planeta Rojo.
Este domingo 9 de noviembre, la NASA dará comienzo a la misión "Escapade". Ese día lanzará el potente cohete New Glenn diseñado por Blue Origin que se encargará de llevar dos dispositivos fundamentales para las misiones futuras en el Planeta Rojo. Se trata de dos satélites que estudiarán la magnetósfera de Marte y proporcionarán datos para los futuros astronautas.
La NASA lanzará la misión Escapade este domingo
Las sondas gemelas ESCAPADE tienen previsto despegar a bordo del New Glenn, parcialmente reutilizable este domingo desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. La ventana de despegue será de 2,5 horas y se abrirá a las 2:45 pm EDT (1945 GMT), según Space.com. El lanzamiento podrá verse en directo a través de Blue Origin, fundada por Jeff Bezos de Amazon.
Escapade (acrónimo de "Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers") será la primera misión a Marte que se lanzará en más de cinco años, desde que el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity de la NASA despegaron juntos el 30 de julio de 2020.
Los satélites que estudiarán la magnetósfera
La misión, que tiene un presupuesto de 80 millones de dólares, consta de dos satélites espaciales construidos por Rocket Lab y operadas para la NASA por la Universidad de California, Berkeley. Las dos sondas, llamadas Azul y Oro en honor a los colores de la Universidad de California, Berkeley, dijo Lillis, se utilizarán para estudiar el clima magnético y espacial de Marte.
“A diferencia de la Tierra, la magnetosfera de Marte, relativamente débil y fragmentada, ofrece una menor protección contra el viento solar, que erosiona continuamente su atmósfera. El estudio de este proceso ayuda a los científicos a comprender cómo ha cambiado la atmósfera marciana a lo largo del tiempo y cuáles pudieron ser las condiciones en el pasado. Por ejemplo, una magnetosfera antigua más fuerte probablemente protegió la atmósfera y la superficie de Marte de la intensa radiación solar, creando posiblemente condiciones más favorables para la vida”, explicó el investigador principal de la misión, el Dr. Rob Lillis.
Una preparación para visitas futuras
Comprender la magnetosfera de Marte también puede ayudar en futuras misiones humanas al Planeta Rojo, señaló Lillis.
“Conocer cómo interactúa la magnetosfera híbrida de Marte con el clima espacial potencialmente peligroso nos ayuda a pronosticar mejor sus efectos y a diseñar una mejor protección tanto para las naves espaciales como para los astronautas, tanto en la superficie como en órbita. Además, la variabilidad en la ionosfera de Marte puede distorsionar las señales de radio, lo que dificulta la comunicación y la navegación humanas en la superficie”, escribió Lillis a Spectrum News en un correo electrónico.
Lillis agregó que cuando los humanos viajen a Marte, necesitarán confiar en un clima espacial preciso para mantenerse a salvo de las tormentas de radiación solar, y comprender la magnetosfera y la atmósfera superior ayudará con eso.