Los humanos cada vez más cerca de Marte: la NASA lanzará su potente cohete New Glenn este domingo

“A diferencia de la Tierra, la magnetosfera de Marte, relativamente débil y fragmentada, ofrece una menor protección contra el viento solar, que erosiona continuamente su atmósfera. El estudio de este proceso ayuda a los científicos a comprender cómo ha cambiado la atmósfera marciana a lo largo del tiempo y cuáles pudieron ser las condiciones en el pasado. Por ejemplo, una magnetosfera antigua más fuerte probablemente protegió la atmósfera y la superficie de Marte de la intensa radiación solar, creando posiblemente condiciones más favorables para la vida”, explicó el investigador principal de la misión, el Dr. Rob Lillis.