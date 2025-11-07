Así será el paso del cometa 3I/ATLAS: la NASA anunció cuándo estará más próximo a la Tierra

La NASA emitió un comunicado crucial sobre el cometa 3I/ATLAS. Reveló los detalles de su trayectoria y, más importante aún, la fecha exacta en la que el cuerpo helado estará más próximo a nuestro planeta. Este evento astronómico promete ser una oportunidad única para la observación, dada la particular órbita de este cometa que ahora se dirige hacia las regiones interiores del Sistema Solar.
El anuncio despeja las dudas sobre el paso de este objeto, proporcionando coordenadas y fechas clave para que la comunidad científica y el público preparen sus telescopios. Si bien el 3I/ATLAS no representa amenaza alguna, su trayectoria de acercamiento máximo a la Tierra lo convierte en un fenómeno digno de seguimiento.
La NASA reveló cuándo el cometa 3I/ATLAS pasará más cerca de la Tierra
Según la NASA, este evento ocurrirá el viernes 19 de diciembre, cuando el cuerpo celeste se sitúe a 270 millones de kilómetros del planeta, la distancia más corta registrada hasta el momento. Este valor equivale a 1,8 veces la separación entre la Tierra y el Sol, según precisó la agencia espacial.
El 29 y 30 de octubre, el cometa alcanzó su máxima proximidad al Sol (perihelio) y, al alejarse, volvió a ser visible para los telescopios en la Tierra. Durante su reciente acercamiento al Sol, sorprendió a los astrónomos por un aumento de brillo siete veces y media mayor de lo normal para un cometa típico, mostrando características inusuales para este tipo de objetos.
Actualmente, se le sigue observando activamente con dispositivos de la NASA, la CNSA china y la Agencia Espacial Europea, incluyendo el Telescopio Espacial Hubble y el James Webb, que realizan espectroscopía para analizar su composición y emisiones de gas.
Continuará su travesía y en marzo de 2026 se acercará a Júpiter antes de ser expulsado hacia el espacio interestelar, cerrando así este capítulo de observaciones históricas desde la Tierra