Así será el paso del cometa 3I/ATLAS: la NASA anunció cuándo estará más próximo a la Tierra

La NASA emitió un comunicado crucial sobre el cometa 3I/ATLAS. Reveló los detalles de su trayectoria y, más importante aún, la fecha exacta en la que el cuerpo helado estará más próximo a nuestro planeta. Este evento astronómico promete ser una oportunidad única para la observación, dada la particular órbita de este cometa que ahora se dirige hacia las regiones interiores del Sistema Solar.