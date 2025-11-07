Cena liviana, fácil y saludable en 20 minutos: bolitas de queso, zanahoria y garbanzos

Bolitas de queso, zanahoria y garbanzo

Para preparar esta cena saludable necesitarás zanahorias y garbanzos en partes iguales. Se estima que, para 12 bolitas –dos porciones– se necesitarían 250 gramos de cada uno. Además, el queso le da un sabor indispensable. Se puede usar queso crema, muzzarella o cremoso, según qué textura prefieras. En total, necesitarás 80 gramos. Por último, lo que le dará una textura crujiente al plato serán los 60 gramos de pan rallado que cubrirán las bolitas.