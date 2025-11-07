Secciones
SociedadGastronomía

Cena liviana, fácil y saludable en 20 minutos: bolitas de queso, zanahoria y garbanzos

Un plato que puede cocinarse en horno o airfryer. Lleva pocos ingredientes y es atractivo para los niños.

Cena liviana, fácil y saludable en 20 minutos: bolitas de queso, zanahoria y garbanzos
Hace 2 Hs

Pensar cada día qué cocinar puede ser desgastante. Incluso hay momentos en que las ideas parecen haberse agotado. Es allí donde empiezan a aparecer las cartas repetidas que pueden cansar a las familias. Esta receta es ideal para una cena liviana y saludable. Es atractiva para los niños y se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos.

Tabule: la receta original de un plato árabe saludable ideal para el verano

Tabule: la receta original de un plato árabe saludable ideal para el verano

Se trata de unas bolitas, especie de albóndigas vegetarianas, que llevan verduras, lácteos y legumbres. Su fusión de ingredientes lo vuelve un plato rico en fibras, proteínas y vitaminas. Favorecen la digestión intestinal y evitan el estreñimiento. Se pueden servir solas, como snacks, como refrigerio o entrada y también como comida principal acompañadas de una guarnición.

Bolitas de queso, zanahoria y garbanzo

Para preparar esta cena saludable necesitarás zanahorias y garbanzos en partes iguales. Se estima que, para 12 bolitas –dos porciones– se necesitarían 250 gramos de cada uno. Además, el queso le da un sabor indispensable. Se puede usar queso crema, muzzarella o cremoso, según qué textura prefieras. En total, necesitarás 80 gramos. Por último, lo que le dará una textura crujiente al plato serán los 60 gramos de pan rallado que cubrirán las bolitas.

Cómo hacer bolitas de zanahoria y garbanzo saludables

Lo primero para preparar este plato será poner en remojo los garbanzos durante algunas horas. Mientras más tiempo los dejes reposar, más blandos quedarán. Si preferís que tenga una textura un tanto más rugosa, entonces con un remojo de dos horas podría ser suficiente.

Herví los garbanzos y la zanahoria para que queden completamente blandos. Podés tener porciones guardadas en el freezer para descongelarlos y usarlos directamente en esta receta.

Pisá la zanahoria y el garbanzo para formar un puré o una pasta cremosa. También podés usar la minipimer para facilitar y acelerar la tarea.

Agregá a la pasta el queso en la forma en que hayas elegido y el pan rallado. Amasá con las manos para que todo se integre. Si querés agregar condimentos como sal, pimienta o hierbas, este es el momento de hacerlo.

Untá un poco de aceite en tus manos y separá la pasta en porciones pequeñas. Dales formas de bolitas y llevalas a una bandeja aceitada o con papel manteca.

Cociná en el horno a 180 °C hasta que tengan una cobertura dorada y crocante, o en la airfryer por 12 minutos a 190 °C.



Receta de Marc Balló & Mónica Cortés - @ma_petit_bouchee

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Anmat prohibió dos aceites y una serie de suplementos dietarios: ¿cómo identificarlos?

La Anmat prohibió dos aceites y una serie de suplementos dietarios: ¿cómo identificarlos?

Arrancó el Cyber Monday: ¿cuáles son los electrodomésticos en tendencia y qué rebajas se pueden encontrar?

Arrancó el Cyber Monday: ¿cuáles son los electrodomésticos en tendencia y qué rebajas se pueden encontrar?

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El perfume que usa Luis Miguel cuesta menos de lo que imaginás: conocé su fragancia favorita

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Comentarios