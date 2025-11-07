Cena liviana, fácil y saludable en 20 minutos: bolitas de queso, zanahoria y garbanzos

Pensar cada día qué cocinar puede ser desgastante. Incluso hay momentos en que las ideas parecen haberse agotado. Es allí donde empiezan a aparecer las cartas repetidas que pueden cansar a las familias. Esta receta es ideal para una cena liviana y saludable. Es atractiva para los niños y se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos.
Se trata de unas bolitas, especie de albóndigas vegetarianas, que llevan verduras, lácteos y legumbres. Su fusión de ingredientes lo vuelve un plato rico en fibras, proteínas y vitaminas. Favorecen la digestión intestinal y evitan el estreñimiento. Se pueden servir solas, como snacks, como refrigerio o entrada y también como comida principal acompañadas de una guarnición.
Bolitas de queso, zanahoria y garbanzo
Para preparar esta cena saludable necesitarás zanahorias y garbanzos en partes iguales. Se estima que, para 12 bolitas –dos porciones– se necesitarían 250 gramos de cada uno. Además, el queso le da un sabor indispensable. Se puede usar queso crema, muzzarella o cremoso, según qué textura prefieras. En total, necesitarás 80 gramos. Por último, lo que le dará una textura crujiente al plato serán los 60 gramos de pan rallado que cubrirán las bolitas.
Cómo hacer bolitas de zanahoria y garbanzo saludables
Lo primero para preparar este plato será poner en remojo los garbanzos durante algunas horas. Mientras más tiempo los dejes reposar, más blandos quedarán. Si preferís que tenga una textura un tanto más rugosa, entonces con un remojo de dos horas podría ser suficiente.
Herví los garbanzos y la zanahoria para que queden completamente blandos. Podés tener porciones guardadas en el freezer para descongelarlos y usarlos directamente en esta receta.
Pisá la zanahoria y el garbanzo para formar un puré o una pasta cremosa. También podés usar la minipimer para facilitar y acelerar la tarea.
Agregá a la pasta el queso en la forma en que hayas elegido y el pan rallado. Amasá con las manos para que todo se integre. Si querés agregar condimentos como sal, pimienta o hierbas, este es el momento de hacerlo.
Untá un poco de aceite en tus manos y separá la pasta en porciones pequeñas. Dales formas de bolitas y llevalas a una bandeja aceitada o con papel manteca.
Cociná en el horno a 180 °C hasta que tengan una cobertura dorada y crocante, o en la airfryer por 12 minutos a 190 °C.
Receta de Marc Balló & Mónica Cortés - @ma_petit_bouchee