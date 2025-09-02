Conocé los beneficios de tomar sopa de avena antes de acostarte

La avena es conocida por su capacidad para reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol "malo"). Esto se debe a su contenido de betaglucano, una fibra soluble que ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el intestino. Además, la avena es beneficiosa para los diabéticos, ya que sus carbohidratos complejos y su alto contenido de zinc ayudan a estabilizar la glucemia y a mejorar la metabolización de la insulina.