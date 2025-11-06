Tabule: la receta original de un plato árabe saludable ideal para el verano

Si de ensaladas perfectas para el verano se trata, el tabule de la cocina árabe es la opción indicada. Es una ensalada característica de países como Siria, Líbano, Palestina y Jordania, de la zona conocida como el Levante mediterráneo. Sus ingredientes principales son el trigo burgol, el perejil y la hierbabuena, por lo que su sabor preponderante es el de las hojas que dan una sensación de frescura.