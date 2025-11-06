El cometa azul: el misterioso cambio de color del 3I/ATLAS desconcierta a la ciencia

El profesor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, señaló: “Tenemos un informe que indica que el objeto se volvió mucho más brillante de lo esperado, mucho más que cualquier cometa anterior del sistema solar, a medida que se acercaba al Sol. Además, el color del objeto es azul, más azul que el Sol, y eso es muy sorprendente, porque normalmente, cuando hay polvo alrededor de un objeto, debería volverse rojo”.