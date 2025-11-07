Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

En las cantidades recomendadas, este alimento puede ser beneficioso para la salud, ya que se trata de una fuente predilecta de hidratos de carbono. Este nutriente nos dará la energía necesaria que nos ayudará, por ejemplo, a realizar actividades físicas en mejores condiciones. Eso sí, se debe realizar un consumo en función de nuestro gasto energético. De hecho, un consumo responsable, puede ayudar a reducir peso ya que genera un efecto de saciedad. Además, contiene hierro, lo que beneficia a personas con problemas de anemias. Por otra parte, el pan blanco contiene calcio, beneficioso para el sistema óseo.